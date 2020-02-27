Український композитор Володимир Бистряков зробив дивну заяву про те, що Україну знищують по якусь систему американців під назвою "план Моргентау"
Як повідомляє Politeka.net, таку заяву він зробив в ефірі телеканалу "Наш" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
За його словами, цей план націлений на скорочення вузів і шкіл в Україні, ліквідацію бюджетної форми навчання. Спочатку він був створений для того, щоб збанкрутити післявоєнну Німеччину.
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"Україна стрімко перетворюється на аграрну країну. Сільське господарство офіційно оголошено драйвером економіки, архаізація всіх галузей життя, починаючи з упору на АПК (агропромисловий комплекс), фактично є основою на поточні ідеології. Це з нас роблять "кугутів" провінційних", – заявив композитор.
За його словами, це нібито видається за офіційну культуру, а з українців "вибивають міську культуру і російську мову".
"Тому що він не вписується в парадигму "плану Моргентау", – додав Бистряков, сказавши, що з українців хочуть зробити рабів.
Також композитор зазначив, що громадяни виїжджають працювати за кордон і не розвивають власну економіку. На думку Бистрякова, безвіз з ЄС нібито націлений на те, щоб "перетворити країну в дике поле між Європою і Росією".
Нагадаємо, що відомий композитор оскандалився проросійським заявою.
Як повідомляла Politeka, у базу «Миротворця» потрапив український композитор, піаніст і шоумен Володимир Бистряков.
Також Politeka писала, що українці жорстко відреагували на проросійський заяву Бистрякова.