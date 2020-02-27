Український композитор Володимир Бистряков зробив дивну заяву про те, що Україну знищують по якусь систему американців під назвою "план Моргентау"

Як повідомляє Politeka.net, таку заяву він зробив в ефірі телеканалу "Наш" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, цей план націлений на скорочення вузів і шкіл в Україні, ліквідацію бюджетної форми навчання. Спочатку він був створений для того, щоб збанкрутити післявоєнну Німеччину.

"Україна стрімко перетворюється на аграрну країну. Сільське господарство офіційно оголошено драйвером економіки, архаізація всіх галузей життя, починаючи з упору на АПК (агропромисловий комплекс), фактично є основою на поточні ідеології. Це з нас роблять "кугутів" провінційних", – заявив композитор.

За його словами, це нібито видається за офіційну культуру, а з українців "вибивають міську культуру і російську мову".

"Тому що він не вписується в парадигму "плану Моргентау", – додав Бистряков, сказавши, що з українців хочуть зробити рабів.

Також композитор зазначив, що громадяни виїжджають працювати за кордон і не розвивають власну економіку. На думку Бистрякова, безвіз з ЄС нібито націлений на те, щоб "перетворити країну в дике поле між Європою і Росією".

Нагадаємо, що відомий композитор оскандалився проросійським заявою.

Як повідомляла Politeka, у базу «Миротворця» потрапив український композитор, піаніст і шоумен Володимир Бистряков.

Також Politeka писала, що українці жорстко відреагували на проросійський заяву Бистрякова.