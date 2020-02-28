Коронавірус діагностовано у п'ятьох громадян України, які перебувають за кордоном

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Але, на жаль, у п'ятьох українців коронавірусна інфекція є. Це четверо в Японії - вони подорожували на круїзному лайнері - були членами екіпажу. І одна українка, вона знаходиться в Неаполі, у неї також діагностований коронавірус", - сказав Ляшко.

При цьому він підкреслив, що на території України коронаврусной інфекції не зафіксували.

Відзначимо, напередодні з'явилася непідтверджена інформація про те. Що в Україні все таки є коронавірус.

«Хорошого мало - джерело в середовищі медиків повідомляє, що на планерках почали повідомляти про двох підтверджених випадки коронавіруса. Правда це, чи все-таки чутки - поки неясно. Хворих, нібито, відсіяли при перевірці на кордоні. Поки все тримають в таємниці...», - повідомляв Телеграм-канал Klymenko Time.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України представив головні правила, яких слід дотримуватися для запобігання захворювання коронавірусом:

Мийте руки з засобами дезінфекції. Необхідно мити руки з милом протягом мінімум 20 секунд або із засобом дезінфекції, який містить 60% спирту.

Уникайте близьких контактів. Дотримуйтесь дистанцію не менше двох метрів від людини, який кашляє, чхає, має підвищену температуру.

Не торкайтеся руками до очей, носа, рота.

Кашляйте/чхайте на внутрішню частину ліктя.

Не вживайте антибіотики або противірусні препарати, оскільки поки немає наукового підтвердження, що вони запобігають зараженню коронавірусом.

Мийте поверхні із засобами дезінфекції: відбілювач, хлор, розчинники, оцтова кислота і хлороформ, 75% етанол.

Використовуйте маску, але тільки в тому випадку, якщо є підозра на контакт з коронавірусом, або для допомоги хворій людині.

Тим, хто знаходився в КНР, або в інших країнах, де зареєстровані спалахи коронавірусу, потрібно зателефонувати на гарячу лінію міністерства охорони здоров'я 0800 505201, щоб отримати інформацію про подальших діях.

Також в РНБО закликали звернутися на "гарячу лінію" всіх громадян, які мають симптоми захворювання (підвищену температуру, кашель, стиснуте дихання, болі в м'язах), хто перебував у Китаї або контактували з прибулими з громадянами КНР, а також інших країн, де зафіксовані випадки масового захворювання за останні 14 днів. Телефон "гарячої лінії" - 0-800-505-201.

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