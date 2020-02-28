Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данилов приголомшив заявою з приводу "ліків", які здатні перемогти смертельний китайський вірус

Так, Данилов в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" повідомив, що українські традиційні методи лікування із застудою як найкраще підійдуть і для боротьби з коронавірусом.

"Я вам хочу сказати: найкращі ліки від коронавіруса – цибуля, сало і часник", – посміхаючись, зазначив чиновник. Але тут же додав, що в разі будь-якого захворювання не варто вживати алкоголь, коли ведуча озвучила популярне питання від українців: "Скільки горілки треба випити, щоб не захворіти?"

За словами Данилова, в Україні слід встановити чіткий державний контроль за проходженням всіх ліків – "починаючи від виробника і закінчуючи останнім аптечним складом".

"Саме цим питанням ми зараз займаємося, але зрозумійте: опір дуже-дуже несамовитий, тому що люди на цьому заробляють великі гроші... У нас сьогодні в країні вже розробляється система тотального контролю за лікарськими засобами", – заявив голова РНБО.

Раніше Данилов висловив припущення, що інфекція COVID-19 Україну не омине, але випадки захворювання будуть одиничними.

"Це буде майже в кожній країні. Але я можу сказати, що ми підготовлені, і підготовлені дуже і дуже потужно", - прокоментував чиновник.

Нагадаємо, раніше в мережі бурхливо обговорювали фото з італійською пенсіонеркою, яка придумала, як врятуватися від лютучого вірусу. На фото старенька постала в громадському транспорті з целлофановим пакетом на голові. При цьому у неї був настільки серйозний вигляд, що викликало ще більший сміх у користувачів.

Раніше з'явилася інформація про першу українку, що вилікувалася від коронавіруса. У МЗС повідомили, що жінку з лайнера Diamond Princess, виписали 27 лютого.

"Зараз посольство України в Японії надає нашій співвітчизниці необхідне сприяння. Решта троє наших громадян продовжують перебувати в медичних установах. Поки дата їх виписки невідома", - йдеться в повідомленні міністерства.

Нагадаємо, коронавірус прорвався в Україну, це приховують: що відомо на даний момент.

Як повідомляла Politeka, невдала евакуація українки з Китаю насмішила мережу, "Слуга народу" в справі.