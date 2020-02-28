Можливе призначення Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра буде фатальним для Зеленського

Про це в програмі «Не добрий вечір» заявив телеведучий Ігор Лесев (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Формально, нас зараз намагаються зґвалтувати. Впихнути невпихуєме. Призначити Сергія Тігіпка прем'єр-міністром. Тігіпко персонаж дуже дивний в нашій історії і багато в чому вирішальною. Я до сих пір впевнений, признач Кучма саме його наступником, а не Януковича, історія нашої країни склалася б по-іншому. Не в тому плані, що Тігіпко якийсь крутий перець, немає. Просто він ніколи не дратував так, щоб зовсім. І він завжди з усіма. З комсомолом, з Коломойським, з Лазаренком, Януковичем, Тимошенко – ось з усіма. Таке собі мило між двома половинками. І він навіть як олігарх не дратує. А адже Тігіпко – він олігарх. Солідний бабловый мужик», - зазначив він.

Лесев стверджує, що можливе призначення Тігіпка є «маленьким державним переворотом».

«Можливе призначення Тігіпка прем'єром – це маленький державний переворот. Ми з вами не голосували за Тігіпка, і не за партію, що екс-регіонала зробить прем'єром. Але ось яка справа. Адже ми і за Гончарука не голосували. Ми взагалі не знали, хто це такий. І за порохоботов Милованова та Бородянського теж не голосували. А піди ж ти, вони в уряді. І за Авакова ми теж не голосували. Хоча б тому що це символ минулого режиму», - підкреслив він.

Однак президент України, стверджує Лесев, пішов не по «жовтого цегли», а вибрав іншу доріжку.

«Навіть проводячи купу системних помилок, у Зеленського немає права на фатальну помилку. А Гончарук – це не просто фатальна помилка. Це жо*а. У всіх сенсах цього слова. Ось у кожного з нас немає жодних шансів виграти Олімпіаду з бігу. Ось на будь-яку дистанцію – 100 метрів, чотириста, марафон. І ви самі розумієте, чому. Тому що це тренування, спосіб життя, стан здоров'я. 8 але коли я кажу «немає жодних шансів» треба додавати прислівник «теоретично». Ну тому що в світі стається диво. Ось ви прибігли останнім, а у всіх конкурентів виявили допінг. Ви розумієте, про що я? Якщо у вас є ноги, ви теоретично можете стати олімпійським чемпіоном з бігу», - підкреслив він.

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