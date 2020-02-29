Тепер все залежить від провайдерів

Дуже скоро українці зможуть знову безкоштовно насолоджуватися супутниковими телеканалами

Про це пише Politeka.net.

Відомо, що з подібною ініціативою вчора, 28 лютого, виступив президент України Володимир Зеленський.

Як розповідають в Офісі президента, до 16 березня 2020 в Україні через супутник запустять некодовані міжнародні версії загальнонаціональних телеканалів.

Операторам супутникового мовлення в Україні Xtra TV і Viasat доручили розробити соцпакети супутникового телебачення з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення.

Крім цього, на початку наступного місяця можуть розширити покриття цифровим телебаченням території України, щоб українські канали стали більш доступними.

Всього в вільному доступі з'явиться близько 20 українських телеканалів.

Глава держави Володимир Зеленський також додав, що міжнародна версія українських телеканалів "повинна бути зваженою і містити пріоритетний контент".

Раніше ми розповідали про те, що в січні відбулася масштабна кодування супутникового сигналу в Україні. Заблокованими виявилися телеканали, якими володіють найбільші медіагрупи: "Медіа Група Україна" ("Україна", НЛО TV, "Індиго"), "1+1 Media" ("1+1", "2+2", ТЕТ, УНІАН, "Плюсплюс", "Бігуді"), StarLightMedia (СТБ, "Новий канал", ICTV, М1, М2, "ОЦЕ ТБ") і Inter Media Group ("Інтер", НТН, К1, К2, "Мега", "Піксель", Zoom, "Enter-фільм").

Масштабної блокуванням монополісти хочуть розвинути ринок платного ТБ і "привчити" своїх клієнтів до якісного контенту, за який треба щомісяця платити.

Але холдинги не врахували, що після блокування супутниковий сигнал пропав на окупованих російськими військами територіях, через що українці в окупації залишилися без українських телеканалів.

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