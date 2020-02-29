"Нафтогаз" може припинити поставки блакитного палива в ряд підприємств-виробників тепла

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі компанії.

за Причиною такого рішення стане заборгованість за блакитне паливо. У "чорному списку" опинилися 16 виробників тепла, які не виконують ні одна з умов за розрахунками, передбачених положенням про ПСО.

Боржників повідомили письмово про необхідність проведення термінових розрахунків щоб уникнути припинення газопостачання з 1 березня 2020 року.



Для уникнення ризиків припинення теплопостачання Нафтогаз наполягає на необхідності термінового проведення розрахунків відповідно до вимог положення про ПСО.