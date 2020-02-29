"Нафтогаз" може припинити поставки блакитного палива в ряд підприємств-виробників тепла
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі компанії.
за Причиною такого рішення стане заборгованість за блакитне паливо. У "чорному списку" опинилися 16 виробників тепла, які не виконують ні одна з умов за розрахунками, передбачених положенням про ПСО.
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Боржників повідомили письмово про необхідність проведення термінових розрахунків щоб уникнути припинення газопостачання з 1 березня 2020 року.
Для уникнення ризиків припинення теплопостачання Нафтогаз наполягає на необхідності термінового проведення розрахунків відповідно до вимог положення про ПСО.
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Згідно з новим законом і нормативам, постачальники послуг повинні будуть отримувати гроші за показниками будинкового лічильника. Якщо ж показання будинкового лічильника та індивідуальних лічильників у квартирах не будуть сходитися, різницю сплатять мешканці будинку.
Нова норма торкнеться тих будинків, де індивідуальні лічильники є в більш ніж 70% квартир.
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