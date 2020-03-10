Коронавірус COVID-19 не тільки мутував, але й знайшов здатність маскуватися під іншу хворобу

Вчені з Сінгапуру виявили нові симптоми захворювання, що викликається коронавірусом – вони відтворюють неправдиву картину про наявність у пацієнта лихоманки денге. Про це стало відомо у вівторок, 10 березня, повідомляє видання The Straits Times.

Відомо про два випадки, коли пацієнти опинилися в лікарні з симптомами денге – у них була висока температура і висип. При цьому вони не скаржилися ні на нежить, ні на біль в горлі (типова клінічна картина коронавіруса).

Коли пацієнтів перевірили на коронавірус, аналізи підтвердили його наявність. Пізніше фахівці розповіли, що лабораторні дослідження можуть показувати хибнопозитивні результати на денге".

"Відмова від розгляду COVID-19 з-за позитивного результату швидкого тесту на лихоманку денге має серйозні наслідки не тільки для пацієнта, але і для громадського здоров'я", − уточнили фахівці.

За словами дослідників, основне завдання лікарів зараз – проводити точну діагностику на коронавірус.

Нагадаємо, станом на ранок 10 березня у світі зараз офіційно підтверджені 114 219 випадків захворювання коронавірусом, померли 4 026 осіб, виписано з лікарень - 64 147 осіб. Варто зазначити, що Італія - найбільш постраждала від вірусу країна після Китаю. Там за добу вірус COVID-2019 підхопили майже 2 тисячі чоловік.

Тим часом у Китаї Коронавірус пішов на спад, за добу там зафіксовано 19 нових хворих. За весь час поширення вірусу в Китаї нарахували 80754 випадку зараження. Летальних випадків зареєстрували 3136.

Все там вилікувались 59885 людина. Також на лікуванні перебувають понад 17 тисяч людей, стан 4,7 інфікованих вважається важким.

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