Український композитор Володимир Бистряков заявив, що російських військ на Донбасі немає

Бистряков часто озвучує публічну антиукраїнську пропаганду і виявляє підтримку російської агресії проти України.

Зокрема, він заявляв про те, що анексія Криму Росією була законною і Москва не причетна до початку війни на Донбасі. А під час ефіру на "112 каналі" він палко заперечував участь російських військових у бойових діях на Донбасі.

"Я не знаю, вводив він (президент Росії Володимир Путін. - прим. ред.) раніше війська у Донецьк або Луганськ, але на даний час на Донбасі немає російських військ. Це воюють люди, які там живуть. А на стороні ЗСУ воюють "добровольці" - канадці, австралійці, поляки і чехи... Хто хочеш воюють. Ну і що?" - заявив композитор.

Також раніше повідомлялося, що Бистряков заявив, що Україна - країна "зшита з різних шматків", її історія і національні герої настільки різні, що державі потрібна федералізація і тільки федералізація.

"Україні потрібна федералізація, тому що вона настільки різна, і різна історія, і герої у неї різні, як би ми не хотіли того, вона зшита з різних шматків. Ми мало нагадуємо Японію, в якій однорідне населення, одна і історія, одні герої", - заявив Бистряков, нібито посилаючись на слова В'ячеслава Чорновола.