Український композитор Володимир Бистряков заявив, що російських військ на Донбасі немає
Бистряков часто озвучує публічну антиукраїнську пропаганду і виявляє підтримку російської агресії проти України.
Зокрема, він заявляв про те, що анексія Криму Росією була законною і Москва не причетна до початку війни на Донбасі. А під час ефіру на "112 каналі" він палко заперечував участь російських військових у бойових діях на Донбасі.
Дощі й +17 розділять Україну, погода здивує новим поворотом: до чого готуватися
Українців обдурили з карантином, Пальчевський не стримався: "Невже ви вірите в ту нісенітницю..."
Долина принизила Пугачову на очах у всіх: «Плюнула...»
Коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: усі подробиці
"Я не знаю, вводив він (президент Росії Володимир Путін. - прим. ред.) раніше війська у Донецьк або Луганськ, але на даний час на Донбасі немає російських військ. Це воюють люди, які там живуть. А на стороні ЗСУ воюють "добровольці" - канадці, австралійці, поляки і чехи... Хто хочеш воюють. Ну і що?" - заявив композитор.
Також раніше повідомлялося, що Бистряков заявив, що Україна - країна "зшита з різних шматків", її історія і національні герої настільки різні, що державі потрібна федералізація і тільки федералізація.
"Україні потрібна федералізація, тому що вона настільки різна, і різна історія, і герої у неї різні, як би ми не хотіли того, вона зшита з різних шматків. Ми мало нагадуємо Японію, в якій однорідне населення, одна і історія, одні герої", - заявив Бистряков, нібито посилаючись на слова В'ячеслава Чорновола.
Нагадаємо, що відомий композитор оскандалився проросійським заявою.
Як повідомляла Politeka, у базу «Миротворця» потрапив український композитор, піаніст і шоумен Володимир Бистряков.
Також Politeka писала, що українці жорстко відреагували на проросійський заяву Бистрякова.