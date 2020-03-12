Украинский композитор Владимир Быстряков заявил, что российских войск на Донбассе нет

Быстряков часто озвучивает публичную антиукраинскую пропаганду и выказывает поддержку российской агрессии против Украины.

В частности, он заявлял о том, что аннексия Крыма Россией была законной и Москва не причастна к началу войны на Донбассе. А во время эфира на "112 канале" он яро отрицал участие российских военных в боевых действиях на Донбассе.

"Я не знаю, вводил ли он (президент России Владимир Путин. - прим. ред.) раньше войска в Донецк или Луганск, но на данное время на Донбассе нет российских войск. Это воюют люди, которые там живут. А на стороне ВСУ воюют "добровольцы" - канадцы, австралийцы, поляки и чехи... Кто хочешь воюют. Ну и что?" - заявил композитор.

Также ранее сообщалось, что Быстряков заявил, что Украина - "сшитая из разных кусков" страна, ее история и национальные герои настолько разные, что государству необходима федерализация и только федерализация.

"Украине нужна федерализация, потому что она настолько разная, и история разная, и герои у нее разные, как бы мы не хотели того, она сшита из разных кусков. Мы мало напоминаем Японию, в которой однородное население, одна и история, одни герои", - заявил Быстряков, якобы ссылаясь на слова Вячеслава Черновола.