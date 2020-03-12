Напад у Києві на радника секретаря РНБО Сергія Сивохо під час презентації Національної платформи примирення і єдності викликав небувалий ажіотаж у користувачів мережі

Нагадаємо, у четвер, 12 березня, відбулися зіткнення між Сивохо і активістами "Нацкорпуса". Останніх обурили слова радника про "внутрішній конфлікт на Донбасі" замість заяв про російсько-українську війну. Активісти назвали Сивохо ворогом народу.

Радник пояснив, що мав на увазі під "внутрішнім конфліктом": "Як відомо, у нас йде гібридна війна. Один із способів ведення війни - це ініціація внутрішнього конфлікту і підтримка його Російською Федерацією. Які ще питання".



Тим не менш, активісти прорвалися в зал, виламавши двері, і влаштували там бійку. Сивохо заштовхали, і він змушений був ретируватися.

Ситуацію активно обговорюють в мережі. Думки українців розділилися. Деякі вважають, що раднику "мало дісталося", інші пишуть, що він був правий, адже ніде в офіційних документах не йдеться про війну.

"Найбільша позитивна новина за останній рік! Є надія, що Україна все-таки має шанс."

"І від мене ще один віртуальний пендель"

"Це вже почались погроми?"



"Як би там не було, це не дає права бити людину"

"Ну, "побили" голосно сказано. Так, стусана під зад дали клоуну."

"Як же повторюється історія, які ж крилаті та пророчі слова Симона Петлюри :" НЕ ТАК СТРАШНІ МОСКОВСЬКІ ВОШІ, ЯК УКРАЇНСЬКІ ГНИДИ"

"Горлопани,які нікого не хочуть слухати і розуміти. Є хоч один державний документ,який називає війну війною? Є хоч одна країна в світі,яка називає це війною між рф і Україною? Всі чудово розуміють і суть того, що відбувається в лугандоне, і хто чим крутить,але не можна підміняти в оф висловлюваннях поняття, що не відповідають держ документам"

"Мало дали . Ворога треба бити сильніше ."

"хтось поясніть телепню Сивохо, що кожен хто почне говорити про примирення російською мовою автоматично будуть сприйматися як заслані козачки"

"Незрозуміло, навіщо з ланцюга зриватися, коли Сивохо пояснив, чому так зробив"

"Все це сценарій... Не змогли знайти дурніше козла відпущення ніж сивохо. Ой дістанеться цьому дурнику. Його кидають на поживу, а всі важливі справи робляться за лаштунками".

Нагадаємо, Сивохо розповів, як повернути Донбас в Україну: п'ять ключових кроків

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