Кількість заражених коронавірусом Covid-19 в Україні збільшилася, зафіксовані нові випадки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

«В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернувся в Італію протягом останніх 14 днів», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що тест на коронавірус проводила вірусологічна рефернс - лабораторія центру громадського здоров'я. Заражених вже ізолювали.

«Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, контактні особи перебувають під наглядом медиків», - підкреслюється в тексті повідомленні.

Звернемо увагу, що перший випадок зараження коронавірусом Covid-19 в Україні був зафіксований ще 3 березня.

Раніше ми писали, що новий штам коронавірусу Covid-19 отримав новий статус від Всесвітньої організації охорони здоров'я, в зв'язку з чим країни закликає активно боротися з ним.

«Відповідно до нашого висновку, Covid-19 можна охарактеризувати як пандемію», - йдеться в повідомленні.

При цьому ВООЗ уточнили, що статус пандемії не змінює їх прогнозу щодо небезпеки. Також це не звільняє влади країн від обов'язків протидіяти хворобі.

Нагадаємо, що коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: всі подробиці.

Також Politeka писала, що медики відповіли, через скільки днів коронавірус проявляється після зараження.

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