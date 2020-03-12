Кількість заражених коронавірусом Covid-19 в Україні збільшилася, зафіксовані нові випадки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
«В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернувся в Італію протягом останніх 14 днів», - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що тест на коронавірус проводила вірусологічна рефернс - лабораторія центру громадського здоров'я. Заражених вже ізолювали.
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«Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, контактні особи перебувають під наглядом медиків», - підкреслюється в тексті повідомленні.
Звернемо увагу, що перший випадок зараження коронавірусом Covid-19 в Україні був зафіксований ще 3 березня.
Раніше ми писали, що новий штам коронавірусу Covid-19 отримав новий статус від Всесвітньої організації охорони здоров'я, в зв'язку з чим країни закликає активно боротися з ним.
«Відповідно до нашого висновку, Covid-19 можна охарактеризувати як пандемію», - йдеться в повідомленні.
При цьому ВООЗ уточнили, що статус пандемії не змінює їх прогнозу щодо небезпеки. Також це не звільняє влади країн від обов'язків протидіяти хворобі.
Нагадаємо, що коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: всі подробиці.
Також Politeka писала, що медики відповіли, через скільки днів коронавірус проявляється після зараження.
А ще Politeka повідомляла, що ситуація на кордоні України загострюється, заробітчани поставили всіх під удар.