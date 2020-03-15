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Вибух прогримів під посольством РФ в Києві, стягнута Нацгвардія: кадри атаки

Добровольці, активісти та волонтери влаштували мітинг під посольством Росії в Києві в "День Добровольця".

Всього зібралися близько 1500 осіб. Національна гвардія і поліція виставили кордони і поставили загородження біля адміністративної будівлі. Також можна помітити військову техніку.

Вже біля посольства хтось невідомий вистрілив ракетницею по будівлі посольства. На кадрах можна помітити дим і національні прапори.