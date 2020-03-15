Вибух прогримів під посольством РФ в Києві, стягнута Нацгвардія: кадри атаки
Добровольці, активісти та волонтери влаштували мітинг під посольством Росії в Києві в "День Добровольця".
Всього зібралися близько 1500 осіб. Національна гвардія і поліція виставили кордони і поставили загородження біля адміністративної будівлі. Також можна помітити військову техніку.
Вже біля посольства хтось невідомий вистрілив ракетницею по будівлі посольства. На кадрах можна помітити дим і національні прапори.
Гривня зачаїлася, долар готується до нової атаки: що відбувається в обмінниках.
Гривня закріпилася на нових позиціях, але подальша її доля невідома.
Курс гривні в неділю, 15 березня, буде становити 25,85 за одну одиницю. Курс Євро буде 29,05 за одну одиницю. Ці показники збереглися з суботи, 14 березня.
Білоруський рубль тепер обходиться в 10,94 гривні за одну одиницю. А ось польський злотий залишився на рівні 6,66 за одну одиницю. Російський рубль на поточний момент опинився за ціною 3,45 за 10 одиниць.
Українцям таки перерахують пенсії, з 1 квітня все зміниться: більше грошей отримають ті, хто...
З 1 квітня в Україні проведуть індексацію пенсій, що торкнеться 11 мільйонів пенсіонерів.
В Україні мінімальна пенсія одна з найнижчих у Європі, тому кожне підвищення радує українців. Цього разу підвищення торкнеться розрахункового розміру зарплати - приблизно на 11%. В результаті цього розмір пенсій має збільшитися на 200-500 грн.
Надбавка буде залежати від віку, стажу та розміру зарплат.
Так, 500 грн отримають українці старше 80 років, таких в Україні близько 1,5 млн осіб, а понад 200 грн для інших.Нагадаємо, в РФ звинуватили Зеленського в обвалі цін на нафту, скандальну заяву.
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