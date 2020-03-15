Гривна затаилась, доллар готовится к новой атаке: что происходит в обменниках.

Гривна закрепилась на новых позициях, но дальнейшая ее судьба неизвестна.

Курс гривны в воскресенье, 15 марта, будет составлять 25,85 за одну единицу. Курс Евро будет 29,05 за одну единицу. Эти показатели сохранились с субботы, 14 марта.

Белорусский рубль теперь обходится в 10,94 гривны за одну единицу. А вот польский злотый остался на уровне 6,66 за одну единицу. Российский рубль на текущий момент оказался по цене 3,45 за 10 единиц.

Украинцам таки пересчитают пенсии, с 1 апреля все изменится: больше денег получат те, кто...

С 1 апреля в Украине проведут индексацию пенсий, что затронет 11 миллионов пенсионеров.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе, поэтому каждое повышение радует украинцев. В этот раз повышение коснется расчетного размера зарплаты - примерно на 11%. В результате этого размер пенсий должен увеличиться на 200-500 грн.

Прибавка будет зависить от возраста, стажа и размера зарплат.

Так, 500 грн получат украинцы старше 80 лет, таких в Украине около 1,5 млн человек, а более 200 грн для остальных.

Напомним, в РФ обвинили Зеленского в обвале цен на нефть, скандальное заявление.

Также Politeka сообщала, что курс стремительно меняется, украинцев предупредили о росте цен.

Также Politeka писала, что украинцам повысят пенсии до 18 тысяч: "получат ее только...".