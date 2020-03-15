Українські громадяни, які відпочивають у Єгипті на момент початку карантину, опинилися у вкрай складній ситуації. Багато хто не має можливості повернутися до того, як Україна закриє кордон

Туроператори скасували зворотні квитки, а, згідно з інформацією Міністерства закордонних справ України, питання, як буде проходити евакуація, поки ще не вирішено. За попередніми даними, близько 60 тисяч українців опинилися в пастці на єгипетських курортах.

Так, громадянка України Антоніна Маровді, одна з застряглих в Єгипті, поскаржилася в соцмережі: "60 тисяч українців (і мене разом з ними) мають евакуювати з Єгипту за три дні! Однак, з 14-го березня чартери перестали літати, а значить додому вже не повернулися дуже багато туристів. Як сказав гід Join Ap «літати порожніми з Борисполя, чартерам просто не вигідно». Віддати належне нашому туроператору перебування в готелі нам оплачують, однак, «сарафанне» радіо повідомляє, що так з тур фірмою пощастило не всім. Рейси ... теоретично ... можуть відновити в понеділок. І як за два дні повернуть в Україну таку кількість людей?"

Пост викликав бурхливу реакцію у користувачів: українці активно коментують ситуацію.

"Після 17 виселять з готелю і скажуть нехай держава за свій рахунок оплачує проживання та повернення, а у нас форс мажор"

"17го можуть сказати:« Соррі, кордони закриті. Президент сказав - добирайтеся своїм ходом »."

"Ви хоч вільно по території готелю пересуваєтесь, чи ізолювали в номері ?" - "нікого не ізолювали"

Деяких відпочиваючих в п'ятизіркових готелях в Шарм-ель-Шейху і Хургаді помістили на карантин. Інформацію підтвердили в Міністерстві інфраструктури.

"Українські туристи в Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5* і Sentido Reef Oasis Senses Resort5* перебувають на карантині", - йдеться в повідомленні.

У той же час відзначається, що українцям буде відкритий шлях додому, якщо у них не виявлять коронавірус. У відомстві просять відпочивальників зберігати спокій і залишатися на зв'язку з турагентами, в разі виникнення інформації про зворотні рейси або евакуацію.

Раніше ми повідомляли, 14 березня на екстреному засіданні Кабміну було прийнято рішення про закриття державного кордону для іноземців. Обмежувальні заходи будуть діяти з 17 березня по 3 квітня 2020 року. Зокрема, буде обмежено перетин кордону на літаку, поїзді і автобусі. Відзначається, що в'їхати в Україну з 17 березня можна буде тільки на особистому авто.

На тому ж засіданні ухвалено рішення про евакуацію громадян України з Італії - найбільш постраждалої в результаті пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 в Європі. На консульському обліку в цій країні перебувають близько 15 000 громадян України.

Нагадаємо, що в Україні запровадили надзвичайний стан, всі ТЦ закриваються, екстрену заяву.

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