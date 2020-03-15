Укрзалізниця призупиняє міжнародні пасажирські залізничні перевезення з 17 березня - у рамках карантинних заходів

Про це у соцмережі Фейсбук повідомив в неділю, 15 березня, міністр інфраструктури Владислав Криклій. При цьому, як зазначив чиновник, вантажних перевезень обмеження не торкнуться.

Заборона буде діяти на період карантину або до прийняття відповідних постанов уряду.

Криклій розповів про методи профілактики коронавіруса, що постійно проводиться на залізниці. Зокрема, здійснюється регулярне вологе прибирання та дезінфекція вокзальних приміщень, пасажирських вагонів на шляху прямування та у пунктах обороту.

"Щогодини проводиться додаткова дезінфекція в місцях найбільшої концентрації пасажирів. Також забезпечено виділення, обладнання та належний стан санітарних тупиків для проведення карантинних заходів на випадок епідемічних ускладнень в поїздах; проведені інструктажі членів поїзних бригад з питань виявлення та профілактики захворювань; на вокзалах облаштовуються приміщення для тимчасової ізоляції хворих з ознаками інфекції", - йдеться в пості Криклія.

Крім змін у роботі Укрзалізниці, також стало відомо про те, що з понеділка, 16 березня, зупиняє роботу КПВВ Донбасу. Про це повідомили в Донецькій і Луганській облдержадміністраціях.

КПВВ в Донецькій області припиняють роботу до 13 квітня, а єдиний пункт пропуску в Луганській області ("Станиця Луганська") - на два тижні.

Рішення про зупинення пропуску громадян прийнято командувачем збройних сил. Проїжджати через лінію дотику зможуть тільки громадяни, що прямують у бік території, на якій вони зареєстровані.

У Луганській ОДА при цьому відзначають, що у зв'язку із закриттям КПВВ термін проходження верифікації в органах соціального захисту буде продовжено, соціальні і пенсійні виплати припинятися не будуть. У Донецькій ОДА повідомили, що "докладають максимум зусиль для вирішення питання про відстрочку верифікації".

Раніше ми повідомляли, глава МОЗ Ілля Ємець запропонував не обмежуватися закриттям кордону та вимушеними канікулами в школах, а крім цього ще закрити кафе на час карантину.

"Досвід зарубіжних країн свідчить, що закриття закладів громадського харчування – дієва міра в боротьбі з коронавірусом", - зазначив Ємець. Поки це питання залишається на стадії обговорення.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавіруса, прийнято радикальне рішення: що зміниться з 17 березня.