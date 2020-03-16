Шоумен, хореограф і телеведучий Дмитро Коляденко обурився бездіяльністю під час окупації Донбасу і Криму

Свій коментар він дав у чаті на "Главреді".

Трапилася з Кримом і Донбасом ситуація не вкладається у нього в голові.



Артист, не підбираючи слів, обурився тим, що відбувається під час захоплення Криму і Донбасу

"Це вже не просто хамство, а якийсь пі**єц! Хто таке міг допустити, щоб сторонні люди натовпами заїхали, завезли свої боєприпаси на нашу територію? Це все одно що хтось би прийшов до мене в будинок і розклався там. Я взагалі не розумію, чому у нас так вийшло, хто довів Україну до такої ситуації", - заявив він.

Раніше, російська актриса і режисер Юлія Ауг заявила, що, можливо, деякі жителі Криму і вірили в референдум, голосували, однак проходив він під дулами автоматів.

Також вона висловила думку, що так зване "приєднання" українського півострова до Росії є анексією.

А ось український письменник Василь Шкляр заявив, що Україні Крим не потрібен.

За його словами, там не залишилося свідомих українців.

Також він упевнений, що Крим населений "природними" росіянами, які зараз "в ейфорії від того, що вони живуть в Росії", а спроби "повернути" півострів викличуть лише ненависть.

Письменник заявив, що півострів ніколи не був частиною країни, а ті українці, що там проживали, завжди вважали Крим "чужиною".

Нагадаємо, що російський гуморист слідом за Галкіним змішав з брудом Путіна.

Як повідомляла Politeka, Невзоров вивів на чисту воду брехуна Путіна.

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