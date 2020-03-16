Міністерство закордонних справ просить українців утриматися від покупок дешевих путівок

Таку заяву під час брифінгу зробив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Politeka. За його словами, туроператори незважаючи на обмежувальні заходи і заборони продовжують продавати українцям путівки на відпочинок.

Кулеба зазначив, що найбільше путівок продають в Єгипет, куди українців вивозять на чартерних рейсах. Він закликав українців не ризикувати своїм здоров'ям і життям, погоджуючись на такий ризикований відпочинок. Він додав, що ситуація в Єгипті й так складна, тому не варто ускладнювати її. Кулеба підкреслив, що не варто вірити туроператорам, які обіцяють, що все буде добре, що боятися нічого.

«Кожен день я отримую повідомлення про те, що чергові чартери туркомпаній вивозять наших громадян в Єгипет, обіцяючи, що все буде чудово. Мовляв, там чудовий клімат, сухий, висока температура, при якій коронавірус не розмножується – і весь цей бред. Люди, вам нахабно брешуть», - підкреслив глава МЗС.

Він переконаний, що туроператорів не хвилює здоров'я клієнтів, вони лише хочуть не втратити заробіток в такі важкі для турбізнесу часи.

Раніше ми писали, що українські громадяни, які відпочивають у Єгипті на момент початку карантину, опинилися в пастці. Багато з них не можуть повернутися додому до того, як Україна закриє кордони. Багато туроператорів скасували зворотні квитки, а питання евакуації людей з Єгипту поки не вирішене. За попередніми даними, в Єгипті перебуває близько 60 тисяч українців. Тим часом, в Єгипті зафіксовано 150 випадків коронавіруса. Це в рази більше, ніж в Україні, тому міф про те, що коронавірус вмирає при високих температурах не підтверджується статистикою.

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