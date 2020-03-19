В Україні зафіксовано спалах грипу та ГРВІ

Про це розповіли в МОЗ України. Згідно зі статистикою відомства, всього за тиждень в Україні понад 200 тисяч осіб захворіли на грип та ГРВІ. Понад 66% хворих – це діти. Наголошується, що три людини за останній тиждень померли від ускладнень, викликаних грипом. До речі, з початку сезону грипу від ускладнень померло 66 осіб. У всіх померлих були відсутні щеплення від грипу.

Як пояснили в МОЗ, незважаючи на потепління і карантин грип атакує українців. Епідемічний поріг перевищено на 10,6%. Втім, це не означає, що в Україні почалася епідемія грипу.

Медики попереджають українців, що крім коронавіруса зараз є небезпека заразитися грипом. При цьому штами грипу, які курсують в цьому сезоні, дуже агресивні і часто дають ускладнення. Лікарі нагадують, що грип проявляється високою температурою, болем у м'язах, кашелем і ознобом. Наголошується, що при перших симптомах грипу потрібно звернутися до лікаря. Тільки лікар може призначити лікування і прийняти рішення про госпіталізацію людини або перевірки її на коронавірус.

Тим часом, світ атакує пандемія коронавіруса. Станом на 19 березня у світі зафіксовано понад 222 тисяч хворих з підтвердженим діагнозом. Скільки людей з коронавірусом переносять хворобу в легкій формі, навіть не звертаючись до лікарів, підрахувати неможливо. Найбільші осередки коронавіруса сьогодні фіксуються в Італії, Ірані, Іспанії, Німеччини та США. Китаю вдалося впоратися з епідемією і зупинити її поширення.

В Україні станом на 19 березня 16 хворих, двоє з яких померли. Сотні людей госпіталізовано з підозрою на коронавірус. Їм проводять тести.

Нагадаємо, що глава МОЗ видав сувору правду про коронавірус в Україні, термінова заява: є тільки один вихід.

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський повідомив обнадійливі новини про коронавірус: "400 тисяч українців...".

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