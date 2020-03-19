Експерт дала жорсткий прогноз, який стосується сімейних пар не тільки України

Коронавірус COVID-19 може негативно позначитися не тільки на економіці, але і на сімейному житті людей по всьому світу

Про це заявила одна з найбільш знаменитих "зоряних" адвокатів з розлучень Великобританії баронеса Шеклтон Белгравийская.

Пояснює свій прогноз адвокат вельми логічно - з-за жорсткого карантину, запровадженого у багатьох країнах, люди будуть змушені місяцями сидіти вдома один на один з дружиною/чоловіком. З одного боку, період карантину – це можливість побути разом для людей, які постійно працюють, а з іншого – може спровокувати хвилю взаємного роздратування, скандалів, докорів і, як наслідок, важких сімейних конфліктів.

"У нас буває пік розлучень після спільних літніх відпусток або затяжних різдвяних свят, коли подружжя тижнями знаходяться разом. А тут мова може йти про місяцях самоізоляції! Можу уявити, яку це викличе хвилю негативу в сім'ях, ніби замкнених на космічних кораблях. Кількість розлучень набагато збільшиться!", - вважає баронеса.

Однак у кожного шлюбу є шанс.

Так, психологи радять зберігати спокій у стресовій ситуації, не зриватися на близьких, вчитися приймати один одного, надавати психологічну взаємодопомогу, не читати багато інформації про пандемію (крім офіційних повідомлень державних органів), разом думати про майбутнє, стримуватись від взаємних звинувачень, шукати більше позитивних дрібниць, обіймати один одного і говорити компліменти.

Раніше повідомлялося, що нинішня криза може стати набагато серйозніше, ніж у 2008 році. З'явилася інформація, що Офіс президента і уряд готуються до дефолту.

Про це повідомлялося з посиланням на джерело в ОП, зазначаючи, що влада в даний час прораховує варіанти та алгоритми дій з порятунку української економіки.

"Наша економіка не витримає карантин більше 2-х тижнів. Все, що буде більше «вб'є економіку повністю». Особливо вб'є дрібний і середній бізнес, а це означає голодні бунти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українців попередили, чим небезпечний карантин через коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавіруса, прийнято радикальне рішення.