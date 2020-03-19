Кримський міст в розпал коронавіруса виявився серйозним джерелом небезпеки як для РФ, так і для окупованого півострова

Проблема в тому, що на даний момент перевірити всіх, хто в'їжджає по мосту в Крим з Краснодарского краю, на коронавірус неможливо. Про це на нараді, присвяченій проблемі поширення COVID-19, заявив «глава» анексованого півострова Сергій Аксьонов, передає Politeka з посиланням на росЗМІ.

Він назвав міст «ахіллесовою п'ятою Росії», пояснивши, що він є слабким місцем в комплексі заходів, які вживаються для недопущення розповсюдження коронавіруса.

«Якщо в аеропорту і на кордоні ми можемо організувати тотальну перевірку, то на мосту, наскільки я розумію, ні», — заявив Аксьонов.

За словами Наталії Пеньківської, яка керує «регіональним управлінням Росспоживнагляду», на в'їзді до Криму з Росії перевіряють тільки автобуси.

Напередодні Аксьонов відрапортував президентові країни-агресора Володимиру Путіну, що на півострові, вкраденому в України, випадків коронавіруса не зафіксовано.

Тим часом ЗМІ РФ повідомляють про першу смерть від COVID-19. Жертвою стала літня жінка, викладач університету.

Раніше ми розповідали про те, що «ДНР» оконфузилися з введенням карантину у зв'язку з коронавірусом. У «молодій республіці» він тривав усього 11 годин і миттєво припинився після дзвінка з Москви. Найімовірніше, в Кремлі, злякавшись паніки навколо епідемії і масово втечі людей з окупованих територій, наказали шісткам на місцях не лякати народ і скасувати всілякі обмеження.

Нагадаємо, число заражених коронавірусом в Києві виросло.

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