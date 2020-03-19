У мережі з'явилося кумедне відео з Китаю на якому жителі Піднебесної показали, як впоратися з дітьми під час карантину

Українці вимушено сидять вдома, захищаючись від коронавіруса. Багато співробітників переходять на віддалену роботу, інші ж – у вимушеній відпустці. Серед них і батьки, які не знають, що робити з дітьми та як спокійно пережити карантин перебуваючи в будинку з малюками.

Як повідомляє Politeka, в мережі з'явився відео-посібник із Китаю, в якому показано, як не занудьгувати від національного карантину і не витратити час на сварку з невгамовними дітьми (щоб подивитися ролик доскрольте до кінця сторінки).



Через бурхливу пандемію коронавіруса перспектива опинитися замкненим у будинку з власними дітьми на термін до двох тижнів починає здаватися не такою вже і фантастичною. Перебувати так довго в замкнутому просторі з іншими людьми дуже складно.

На жаль, ніхто з батьків не є оригінальним. Виключення – вкрай рідкісні. Але китайці схоже не сумують і завжди позитивно налаштовані навіть під час вимушеного карантину через спалах епідемії коронавіруса. Вони вирішили поділитися з усім світом своїм досвідом і показали, як провести час з дітьми з користю. На відео вони будують форт з подушок, влаштовують стрибки з перешкодами, роблять іграшки з підручних засобів і багато іншого.

Відео буквально стало хітом в мережі, зібравши безліч коментарів та лайків.

"Тому вони попереду планети всієї", "Так можна зійти", "Таблет - наш кращий друг ", "Зате весело😂", "Це, звичайно, круто. Якщо б були такі кімнати....а не 20 кв. м як у нас🙈 ", "Треба з сусідами домовиться , зробити загальний салон😂", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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