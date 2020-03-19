Експерти з'ясували, що коронавірус виник не в Китаї, як було прийнято вважати

Про походження COVID-19 розповіла провідний інфекціоніст Моз Ольга Голубовська з посиланням на дослідження закордонних науковців. Вона зазначила, що у вірусу була велика кількість невпізнаних джерел перш, ніж він потрапив на нещасливий ринок в китайському Ухані.

«Новий коронавірус потрапив на ринок морепродуктів з іншого місця, а потім швидко поширився через велику кількість тісних контактів», - розповіла Голубовська.

У своїй доповіді інфекціоніст посилалася на дослідження китайських медичних органів і «розвідувальних агентств», які зібрали близько 100 зразків геному з 12 різних країн на чотирьох континентах і виявили всі різновиди і мутації вірусу.

«В ході цього дослідження вони визначили, що спалах почався набагато раніше, ніж в Китаї. Потім вони прийшли до тих же незалежних висновків, що й японські дослідники - вірус був привнесений ззовні», - заявила Голубовська.

Головний пульмонолог Китаю Чжун Наньшань заявив, що COVID-19 був вперше виявлений в КНР, проте виник він не на території цієї країни. Вчені вважають, що всього існує кілька різновидів вірусу з різним рівнем смертності. Зокрема, інший гаплотип вірусу був зафіксований в Кореї і Тайвані.

«Іран та Італія в даний час розшифрували місцево поширений геном і оголосили, що він не походить з Китаю, а був привнесений з іншого джерела. "Італійський" різновид вірусу індукує приблизно такий же рівень летальності, як і в Китаї, а "іранський" різновид, мабуть, є найбільш смертоносним з рівнем летальності від 10% до 25%», - підсумувала Голубовська.

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У світі кількість хворих щогодини зростає, як і кількість жертв вірусу. Станом на 19 березня, у світі хворіють понад 222 тисяч осіб, понад 9 тисяч людей померли від ускладнень. Дуже великий відсоток загиблих це люди похилого віку.

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