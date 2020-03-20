У МВС попередили українців про важливі зміни

У зв'язку з поширенням коронавіруса в Україні можуть ввести надзвичайний стан

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

Він вважає, що заходи Київський, Харківський та Житомирській областях дозволяють психологічно підготувати українців до такого кроку.

«Це - не апокаліптичні передбачення з метою додати переляк і паніку. Це - перелік ефективних державних заходів і соціально відповідальної поведінки громадян, які дозволяють долати коронавирусную загрозу», - заявив Варченко.

Введення надзвичайного стану передбачає слудующее:

Працювати буде тільки той бізнес, який критично необхідний для життєзабезпечення країни.

Особливий порядок розподілу продуктів харчування.

Мобілізація ресурсів підприємств, організацій і установ.

Переорієнтація окремих підприємств на виробництво необхідної продукції (медпрепарати обладнання тощо).

Оперативні штаби з протидії пандемії будуть мати право на швидке усунення керівників державних підприємств, організацій і установ, у разі неналежного виконання ними завдань.

Буде обмежена свобода пересування, свободу в'їзду і виїзду в окремі населені пункти і території.

Люди перестануть їздити на роботу в офіси та організації, на підприємства, які не є критично необхідними.

Їздити в громадському транспорті будуть тільки медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення. В крайньому випадку - громадяни по дорозі в аптеку або продуктовий магазин.

Непрацюючі пенсіонери будуть сидіти вдома. Органи державної влади і місцевого самоврядування, соціально відповідальний бізнес, волонтери повинні забезпечити кожного пенсіонера або соціально незахищених громадян, пакетом життєво необхідної продукції, в т. ч. медикаментів.

Заборону походів в гості, на вечірки з друзями, проведення сімейних заходів за межами кола людей, які живуть в одному будинку.

Діти не будуть гуляти по вулицях і парках. Дорослі, включаючи спортсменів, не будуть бігати по вулицях.

Правила здорового способу життя на найближчі місяці категорично зміняться. Відтепер вони будуть полягати не у пробіжці по порожньому місту, а в самоізоляції будинку.

Буде встановлено комендантську годину.

Покупці не будуть заходити в аптеки. Провізори будуть виносити медикаменти громадянам, які будуть стояти в черзі на вулиці, на відстані мінімум півтора метри один від одного. Так само будуть робити продавці маленьких продуктових магазинів.

Розрахунок в магазинах - картками.

У кожного в кишені буде антисептик. На обличчі - маска. На руках - рукавички.

Здирники і шахраї, які будуть намагатися заробити на біді, не будуть мати шансів. Правоохоронна система буде залучати їх до відповідальності з максимальними санкціями, передбаченими законом.

Лікарі будуть приїжджати на виклики до всіх в повному противоэпидемическом костюмі.

Право на приватність свого життя, особисті дані, таємниця пересування частково поступляться місце і будуть підпорядковані праву громадян на життя і здоров'я.

На вулиці будуть працювати бригади медиків та інших служб, які будуть перевіряти температуру громадян, які їдуть або сідають в громадський транспорт або заходять у магазин/аптеку.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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