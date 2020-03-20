Німецькі вчені виявили нові симптоми, які проявляються у хворих коронавірусом

Про це повідомило видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на керівника Інституту вірусології при університетській клініці в Бонні (Німеччина) Хендріка Штрека.

Відомо, що разом з колегами Штрек проводить дослідження за участю людей, у яких підтвердили коронавірус. Їх опитують, беруть аналізи, аналізують отримані дані. З'ясувалося, що близько 2/3 хворих заявили про втрату нюху і смакових відчуттів. З'ясувалося, що люди втрачають нюх і смак на кілька днів.

«Хтось не чув запах шампуню, їжа почала втрачати смак. Ми поки не можемо точно сказати, коли з'являються такі симптоми», — розповів Штрек.

Додамо, що аналогічні симптоми у хворих зафіксували і китайські медики.

Раніше ми писали, що згідно з аналізом німецьких вчених з Інституту Роберта Коха, спалах коронавіруса може тривати два роки. При цьому кожен п'ятий випадок хвороби буде протікати у важкій формі.

Тим часом, коронавірус продовжує поширюватися по світу. Станом на 20 березня, у світі зафіксовано більше 244 офіційно підтверджених випадків коронавіруса. Але реальні цифри набагато більше, так як не всіх хворих тестують на наявність вірусу. Від ускладнень вже померло понад 10 тисяч осіб.

В Україні станом на ранок 20 березня зафіксовано 26 випадків зараження, три з яких призвели до смерті. Днями в країну повинні доставити мільйони тест-систем, які дозволять перевірити значну кількість людей, і виявити більш точне число хворих в Україні. Зазначимо, що найсерйозніший спалах вірусу на даний момент зафіксовано в Італії, де захворіло більше 40 тисяч людей. На даний момент у країні від коронавіруса померло 3400 осіб.

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