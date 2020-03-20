Відсутність страху і реального розуміння того, до чого може привести Україну коронавірус, обернеться для країни колапсом

Таку думку у своєму відеоблозі висловив політолог, експерт Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, передає Politeka.

На нинішньому етапі в країні тим, хто попереджає про небезпеку коронавіруса, що насувається, та його катастрофічні наслідки для економіки держави, найчастіше радять не лякати людей і не розганяти паніку. Таким чином люди від влади створюють ілюзію того, що все під контролем, і «не паряться».

«І як наслідок – маршрутки переповнені. Замість того, щоб звільнити місто від людей, воно переповнене людьми. Громадяни, які працюють на стратегічних підприємствах, в енергетиці, в «Укрзалізниці», отримують проблеми з доступом до роботи, тому що вони теж у стані транспортного колапсу і не можуть вчасно дістатися. В результаті під ударом опиняється вся стратегічна інфраструктура», – озвучує лише один момент Романенко.

А далі ситуація буде ускладнюватися, оскільки, наприклад, у Львові перевізники знімаються з маршрутів, тому що з 10 пасажирів в салоні – вісім пенсіонерів, і їздити банально невигідно. А з таких моментів і починає складатися ланцюжок колапсу.

«Тому вихід тільки в страху. Страх породжує мотиви, мотиви створюють нову реальність. І тому без страху не буде ніяких принципових змін у країні. Тому що якщо люди не будуть боятися вірусу, то вони, відповідно, не будуть діяти так, як вимагає логіка дій в умовах боротьби з коронавірусом, порівнянних з військовими», – підкреслив експерт.

Зараз можна спостерігати, як олігархи, чиновники, а також бариги, котрі наживаються на постачанні медикаментів, апаратури, не боятися влади зовсім. Та ж, у свою чергу, не здатна викликати у них страх і повагу. В цій ситуації держава безсила що-небудь зробити, що автоматично веде її до катастрофи. Ще кілька місяців такого – і все розсиплеться.

«Страх відкриває ворота для змін в Україні. Відсутність страху – це колапс України в існуючому вигляді і нові втрачені можливості на наступні кілька десятків, а то й сотні років, як це вже було неодноразово в нашій історії», – резюмував Романенко і закликав українців думати й аналізувати, що відбувається, оскільки «приходять веселі часи».

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