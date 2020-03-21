Погода в Україні 21 березня зовсім зіпсується і здивує своїми температурними гойдалками

Субота в Україні буде дощовою і вітряною. Про це попереджають синоптики Укргідрометцентру. Протягом доби країну чекає амплітуда температури від +14 до -3 градусів в різних регіонах. На більшій частині країни пройдуть опади у вигляді дощу зі снігом. Крім того, в Україну увірветься арктичне повітря, яке принесе з собою хуртовини зі шквальним вітром.

На тлі такої погоди в Україні помітно похолодає. Втім, 21 березня температура не тільки вдень, але і вночі в більшості регіонів буде плюсовою. Найхолодніше буде у західній Україні, де температура становитиме від +4 до +8 градусів. При цьому в Закарпатській області потеплішає до +10.

У центральних областях очікується від +5 до +11 градусів, а на південному сході стовпчики термометрів піднімуться до +9…+14 градусів.

Єдині мінусові температури очікуються вночі на сході країни, де стовпчики термометрів можуть опуститися до -3 градусів.

Дощ зі снігом в суботу пройдуть по всій країні, за винятком Криму, а також Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Пориви вітру досягнуть швидкості в 12 м/с.

Раніше ми писали про те, що вже через 10 років клімат в Україні може змінитися до невпізнанності, що значно вплине на життя країни. Про це розповіла глава Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.

Експерт зазначила, що глобальне потепління може радикально вплинути на клімат в Україні вже до 2030 року. Наслідки небезпечних погодних процесів ми спостерігаємо вже в цьому році. Зима видалася незвичайно теплою і сухою, і якщо вдарять морози, це призведе до загибелі озимих культур.

Вона уточнила, що морози в Україні та снігопади можуть наскочити навіть навесні, як це вже було 23 березня 2013 року.

"Ця непередбачуваність - те, що з'явилося у нас через зміни клімату. І це погано для природи, для економіки, для людини", - зазначила Краківська.

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