Відомий український соціолог Ірина Бекешкіна раптово померла у віці 69 років

Як передає Politeka.net, цю інформацію вже підтвердила прес-служба Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, в якому працювала Ірина Бекешкіна.

Точна причина смерті відомого українського соціолога поки не називається.

"Велике горе спіткало наш Фонд, наше громадянське суспільство, нашу країну. Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна - відома українська соціолог, директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, один з найбільш авторитетних вчених, людина, яка щиро любив свій народ і Україну.

Ірина Бекешкіна була символом об'єктивної української соціології, внесла вагомий внесок у розвиток демократії і громадянського суспільства, до останнього дня була з нами і проводила опитування, заходи, була переповнена новими ідеями та планами. Для нас це дуже велика втрата, яку важко прийняти і усвідомити", - йдеться в повідомленні, яке було опубліковано прес-службою Фонду.

Варто відзначити, що Ірина Бекешкіна вже з 1996 року почала працювати у Фонді, який пізніше очолила в 2010 році.

Вона є автором понад 100 наукових робіт та великої кількості публіцистичних публікацій. Крім цього, вона входила до рейтингу "100 найвпливовіших жінок України" за версією Фокуса в 2007 і 2008 роках.

Раніше ми розповідали про те, що відомий українець повернувся з Китаю і раптово помер. Зокрема, зупинилося серце фігуриста Миколи Бондаря.

Виявилося, що останнім часом Микола Бондар працював у Сучжоу, але трагедія сталася по приїзду в Київ. Офіційна причина смерті - зупинка серце під час сну.

Варто відзначити, що Микола Бондар – бронзовий призер чемпіонату України 2008, учасник юніорського чемпіонату світу 2007/2008 та юніорських Гран-прі. Він зайнявся фігурним катанням в 1996 році у тренера Марини Амірханової. Через роки тренувань, його «фірмовим» піруетом на льоду були так звані в цьому виді спорту «метелик».

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