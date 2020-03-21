В Україні тимчасово скасовані штрафи за прострочену оплату комунальних послуг

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Міністерства розвитку громад і територій України.



Таке рішення було прийнято у зв'язку з карантином через спалах коронавірусу.

Згідно з Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", протягом 30 днів забороняється нарахування та стягнення штрафів та пені за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Крім того, українцям, які не повністю сплатили рахунки за комуналку не зможуть залишити без ЖК послуг.

Також заборонено примусове виселення із житла та примусове стягнення житла при примусовому виконанні рішень судів про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

За несвоєчасну оплату ЖК послуг з житлових приміщень у будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду соціального призначення, виселення відбуватися не буде.

Раніше ми повідомляли, що одноразово виплату в розмірі тисячі гривень в рамках карантину отримають не тільки українські пенсіонери, але і люди з інвалідністю.

Нагадаємо, також 19 березня Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє банкам нараховувати пеню і підвищувати відсотки по кредитах під час карантину.

Крім того, закон забороняє банкам нараховувати пеню і штрафувати громадян, у яких утворилася заборгованість по кредиту.

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