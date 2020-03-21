Коронавірус продовжує косити топ-чиновників
Про це інформує американський телеканал CNBC.
Повідомляється, що співробітник офісу віце-президента Сполучених Штатів Майка Пенси здав тест на коронавірус.
Як заявила прес-секретар Майка Пенса, співробітник офісу через час отримав позитивний результат тесту на смертельний коронавірус COVID-19.
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"Ні президент Трамп, ні віце-президент Пенс не мали тісних контактів з цією людиною", - заспокоїла Кеті Міллер.
Відомо, що результати тесту на коронавірус офіс віце-президента США отримав вчора ввечері, 20 березня.
За словами Кеті Міллер, зараз проводиться відстеження контактів інфікованого працівника у відповідності з рекомендаціями Центру по контролю і профілактиці захворювань США.
Раніше ми розповідали про те, що карантин через епідемію коронавіруса в Україні можуть не тільки продовжити, а й посилити.
Цю інформацію підтвердив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, продовження карантину буде залежати від ситуації як в Україні, так і за її межами.
Станом на ранок 21 березня, в Україні офіційно зареєстровано 41 випадок зараження коронавірусом COVID-19.
Також відомо, що перший випадок зараження зареєстрований у Тернопільській області. Там коронавірус підхопив 51-річний багатодітний священик.
На даний момент чоловік з міста Заліщики перебуває в ізоляції. За словами медков, його стан середньої тяжкості. Також відомо, що священнослужитель проходить симптоматичне лікування. Медики, силовики вже уточнили, з ким напередодні контактував заражений священик.
Після факту зараження коронавірусом на території Тернопільської області вводять режим надзвичайної ситуації, який почне діяти з 21 березня.
Нагадаємо, що Андрій Пальчевський розкрив, як зараз йдуть справи з коронавірусом: "Не тільки пограбують, але і...".
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