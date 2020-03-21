У Чернівцях посилили карантинні заходи у зв'язку з новими випадками інфікування коронавірусом

Як передає Politeka.net, про таке рішення повідомив мер міста Олексій Каспрук.

За його словами, обов'язковий масковий режим буде введений з понеділка, 23 березня.

"Отже, ми будемо контролювати, щоб на діючі ринки, що діють супермаркети і невеликі магазини та інші об'єкти, які працюють, не допускалися відвідувачі, які не мають засоби індивідуального захисту, тобто - маски. Будь - саморобні, куплені", - заявив градоначальник.

Крім того, він підкреслив, що влада робить все можливе для забезпечення мешканців міста захисними масками.

"Розумію, що зараз буде величезна кількість питань, де ці маски взяти - ми робимо все можливе, для того, щоб забезпечити чернівчан цими засобами захисту. Сьогодні ведеться робота по наших підприємствам легкої промисловості - починається пошиття масок, треба буде час", - зазначив він.

Крім того, Чернівці повністю "ізолювали" - на кордоні міста бетонні блокпости і посилений режим карантину в місті.

Схожа ситуація і у Тернополі. У місті повністю зупиняється пасажирський транспорт і вводиться масочний режим.



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На кадрах видно, що на пачці з 5 пов'язок варто цінник в 115 гривень.

Такі кадри, м'яко кажучи, не потішили українців. "Це Україна. Будь горе це можливість заробити. Так завжди було. З дна ми не піднімалися.", "Згодна з вами, це дно)) завжди знайдуться людці, з убогою душею, і не факт що цим обмежиться. Будуть скуповувати товари першої необхідності, а потім просто перепродавати! Є громадяни, які думають що вони безсмертні й вічні)) ну - ну!", "Сором! Жадібність зашкалює", - писали в мережі.

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