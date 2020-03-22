У мережі з'явився онлайн-ресурс Corona Don’t Panic, який дозволяє порахувати, які шанси померти від коронавіруса
Як передає Politeka.net, для цього достатньо ввести свої дані – вік, стать та країну проживання. Крім цього, потрібно поставити галочки навпроти хвороб, якщо такі є. Після цього сайт розраховує ймовірність смерті особисто для вас. При цьому він порівнює цю ймовірність з іншими небезпечними ситуаціями. Наприклад, ймовірність потонути, потрапити в ДТП, померти при пожежі або вдавитися їжею.
Наприклад, для жінки 30 років, без хронічних захворювань, яка проживає в Україні, ймовірність померти від коронавіруса всього 0,2%. Такий же відсоток для 30-річного чоловіка. А ось ймовірність потрапити в аварію – 0,9%.
Зазначимо, що сайт Corona Don’t Panic – це скоріше гумористичний ресурс, який покликаний протистояти паніці навколо епідемії.
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«Ніхто не знає ваш шанс померти від конкретної загрози, але, будь ласка, припиніть купувати туалетний папір!», - пишуть творці ресурсу.
Тим не менш, результати розрахунків базуються на цілком науковій інформації, враховуючи смертність від коронавіруса в різних країнах.
Зазначимо, що станом на 22 березня коронавірусом в світі захворіло 312 тисяч людей. Кількість підтверджених випадків хвороби стрімко зростає. Від ускладнень померло 13,4 тисячі людей. При цьому, майже 94 тисячі осіб одужали. Як правило, 80% випадків коронавіруса проходять в легкій формі. У багатьох людей хвороба проходить безсимптомно. Проте в групі ризику, як і раніше знаходяться літні люди і люди з хронічними захворюваннями, у яких ослаблений імунітет.
По всьому світу, в тому числі й в Україні, сьогодні введені обмежувальні заходи, покликані зупинити поширення інфекції.
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