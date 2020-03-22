Найближчим часом на українців чекає подорожчання на цілий ряд продуктов через ситуацію з коронавірусом

Про це повідомляє «Главред» з посиланням на Український клуб аграрного бізнесу, однією з причин подорожчання також є штучна девальвація гривні.

Так, першими, хто подорожчає і втратить конкурентоспроможність, стануть цитрусові і банани.

Крім того, подорожчає і заморожена риба – її на український ринок експортують 96%. Також за кордоном закуповують замінники тютюну, етиловий спирт, вино і шоколад.

До цього ми писали, що у зв'язку з поширенням коронавіруса в Україні можуть ввести надзвичайний стан. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

Він вважає, що заходи Київський, Харківський та Житомирській областях дозволяють психологічно підготувати українців до такого кроку.

«Це - не апокаліптичні передбачення з метою додати переляк і паніку. Це - перелік ефективних державних заходів і соціально відповідальної поведінки громадян, які дозволяють долати коронавирусную загрозу», - заявив Варченко.

Введення надзвичайного стану передбачає наступне:

Працювати буде тільки той бізнес, який критично необхідний для життєзабезпечення країни.

Особливий порядок розподілу продуктів харчування.

Мобілізація ресурсів підприємств, організацій і установ.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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