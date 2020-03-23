В якості боротьби з коронавірусом українським медикам варто було б дослідити тіла померлих

Таку думку в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман озвучив відомий український лікар Євген Комаровський, передає Politeka.net.

З такими порадами Євген Комаровський звернувся до глави держави Володимиру Зеленському.

"Перше, що я б зробив, – розпорядився негайно дослідити всіх померлих. По-друге, я б сформулював чіткі інформаційні меседжі для населення, які суперечать тому, чого навчали: захворів – йди до лікаря. Ні, захворів – сиди вдома", – заявив він під час інтерв'ю.

За словами лікаря, фахівцям важко боротися зі смертельним коронавірусом COVID-19 "в умовах беззаконня" і навів приклад з реального життя.

"Я наведу тобі простий приклад. Мій товариш у Харкові поїхав на авторинок – йому потрібно було купити колесо. Йому сказали, що таке колесо коштує тисячу гривень. Він сказав, що це дорого і поїхав. А на наступний день авторинок закрили. Він знайшов цього продавця, приїхав до нього. Той каже: "Колесо коштує 1400 грн". "Чому 1400?! Вчора ж коштувало тисячу!" – "Тому що тепер ми повинні віддати 400 грн тим, хто [завтра прийде до нас з перевіркою]"… Я тобі відповів на питання, що б я зробив, якби був президентом? Ніякий президент не може бути президентом в умовах беззаконня", – резюмував популярний лікар в інтерв'ю журналістці.

Раніше Євген Комаровський розповідав, коли в Україні може закінчиться карантин.

За його словами, країна зможе перестати дотримуватися карантину і почати жити по-людськи лише через 28 днів після того, як не буде зафіксовано жодного нового випадку захворювання.

"Більшість епідеміологів сходяться в думці про те, що розслабиться можна буде тоді, коли протягом 28 днів поспіль у країні не буде виявлено нових випадків захворювання", – підкреслив фахівець.

Нагадаємо, українців попередили, чим небезпечний карантин через коронавіруса.

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