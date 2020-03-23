В МОЗ розрахували оптимістичний і песимістичний сценарії розвитку ситуації з поширенням коронавірусу в Україні
Про це заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець в ефірі одного з українських телеканалів.
Найгірший прогноз розрахували прийнявши до уваги те, що відбувається в Італії.
Ємець зазначив, що виходячи з лікарського досвіду, завжди треба враховувати можливість розвитку подій в гіршій ситуації.
"Потрібно сценарій зараз для цієї проблеми найгірший продумати. І цей сценарій ми можемо за аналогією з Італією і, подивимося, з Іспанією. Тому у головного санлікаря, мого зама є розрахунки найгіршого сценарію", - сказав він.
Кароль вигнулась у спокусливій позі і посвітила "скарбами" у тісній сукні: "Досконалість"
Джей Ло показала подорослішалого сина, кадри розбурхали мережу: «Маленький серцеїд»
Артур Пирожков без штанів похвалився інтимним фото з дружиною: "І без Камасутри добре"
Удар коронавіруса по новій області України, нокаут долара і перерахунок пенсій — головне за ніч
Разом з тим, у МОЗ вважають, що в кращому випадку впоратися з поширенням коронавіруса в Україні можна до травня. Наголошується, що це стане можливим при достатній кількості тест-систем та відділенні інфікованих і здорових.
"Наскільки я розбираюся, то це буде в травні. І якщо буде локалізована ця інфекція і якщо буде тестування людей, які не переносники, то ми будемо садити картоплю. Якщо жорсткими методами, які ми зараз можемо зробити і локалізувати це, не по всій країні, звичайно", – заявив міністр.
Нагадаємо, за останніми даними в Україні вже 73 хворих коронавірусом.
Київ – 29 випадків зараження.
Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний).
Київська область - 5 випадків.
Житомирська область - 2 випадки (1 летальний).
Черкаська область - 1 людина.
Дніпропетровська область - 2 випадки.
Івано-Франківська область - 5 випадків (1 летальний).
Тернопільська область - 1 випадок.
Донецька область - 1 випадок.
Львівська область - 2 випадки.
Нагадаємо, продукти стануть розкішшю для українців, подорожчання не за горами: «Першими відреагують…»
Як повідомляла Politeka, українець відверто розповів про зараження коронавірусом і поплатився, гримить скандал: "Це дно"
Також Politeka писала, що перший одужав від коронавіруса українець приголомшив одкровенням про лікуванні: "70% за свій рахунок".