В МОЗ розрахували оптимістичний і песимістичний сценарії розвитку ситуації з поширенням коронавірусу в Україні

Про це заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець в ефірі одного з українських телеканалів.

Найгірший прогноз розрахували прийнявши до уваги те, що відбувається в Італії.

Ємець зазначив, що виходячи з лікарського досвіду, завжди треба враховувати можливість розвитку подій в гіршій ситуації.

"Потрібно сценарій зараз для цієї проблеми найгірший продумати. І цей сценарій ми можемо за аналогією з Італією і, подивимося, з Іспанією. Тому у головного санлікаря, мого зама є розрахунки найгіршого сценарію", - сказав він.

Разом з тим, у МОЗ вважають, що в кращому випадку впоратися з поширенням коронавіруса в Україні можна до травня. Наголошується, що це стане можливим при достатній кількості тест-систем та відділенні інфікованих і здорових.

"Наскільки я розбираюся, то це буде в травні. І якщо буде локалізована ця інфекція і якщо буде тестування людей, які не переносники, то ми будемо садити картоплю. Якщо жорсткими методами, які ми зараз можемо зробити і локалізувати це, не по всій країні, звичайно", – заявив міністр.

Нагадаємо, за останніми даними в Україні вже 73 хворих коронавірусом.

Київ – 29 випадків зараження.

Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний).

Київська область - 5 випадків.

Житомирська область - 2 випадки (1 летальний).

Черкаська область - 1 людина.

Дніпропетровська область - 2 випадки.

Івано-Франківська область - 5 випадків (1 летальний).

Тернопільська область - 1 випадок.

Донецька область - 1 випадок.

Львівська область - 2 випадки.

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