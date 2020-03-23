Ситуація в багатьох європейських країнах не буде хорошою...

Через пандемію коронавірусу кордони Європи можуть бути закриті до двох років

З такою заявою виступив керівник чеського кризового штабу Роман Примула, передає видання Novinky.

За його словами, хоча ситуація у Чехії, як вважається, покращиться з середини квітня, оцінки не настільки оптимістичні для інших країн Європи.

"Ситуація в інших європейських країнах не буде гарною... Там це займе місяці і довгі місяці", - сказав Примула.

Міжнародні поїздки, за його словами, швидше за все, будуть обмежені протягом наступного року або двох, а чеські жителі повинні розраховувати на літні канікули в цьому році в межах Чехії.

Заява Примули підтримав міністр охорони здоров'я країни.

Зазначають, що чеська межа була закрита для більшості мандрівників минулого тижня, за винятком необхідних вантажних перевезень та мешканців, що проживають недалеко від кордону, які їздять на роботу.

Зазначимо, раніше з схожим прогнозом виступив один з провідних вірусологів Китаю Чжан Веньхунь.

За словами вірусолога, боротьба Європи з коронавірусом може зайняти близько двох років.

"Цілком ймовірно, що вірус буде зникати, а потім десь знову проявлятися. Так може тривати рік або два. Можу сказати точно: забудьте, що пандемія завершиться в Європі в найближчому майбутньому", - упевнений він.

Крім того, вірусолог впевнений, що методи для стримування коронавірусу повинні бути надзвичайно радикальними.

"Якщо б у всьому світі можна було припинити рух на 4 тижні, то її можна було б зупинити. Але мені важко навіть уявити, що таке можливо", - зазначив він.

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