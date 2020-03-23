Російський актор Анатолій Пашинін, який взяв участь у війні на Донбасі, спрогнозував, що станеться в майбутньому РФ

Як повідомляє Politeka.net свою точку зору актор виклав у інтерв'ю журналістці Соні Кошкіної в її програмі "KishkiNa" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він вважає, що в найближчому майбутньому в Росії почнеться підпільна класова війна, за допомогою якої суспільство буде зганяти злість за свої страждання в період режиму Володимира Путіна.

Крім того, він підкреслив, що його колишні співвітчизники заслуговують такого життя, оскільки самі не хочуть нічого міняти.

"Наступні роки Росії пройдуть в стражданнях. Я колись сказав ще до Майдану, що якщо люди не схаменуться, не зметуть цю владу, за них це зроблять сили природи, божественні сили. Але в Росії Майдан неможливий, занадто злиденне населення, занадто атомизоване. Терор, масовий терор. Буде відрубаться електрика в деяких районах. Буде йти справжня громадянська війна, класова війна. Коли жебраки будуть воювати", - висловився Пашинін.

Разом з тим, він підкреслив, що така розсіяна форма протидії тоталітаризму ніколи не переросте у справжній соціальний бунт, оскільки росіяни на нього не здатні в силу своєї ментальності.

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Як Politeka писала, що російський актор Анатолій Пашинін заявил, що бере участь у підготовці «секретної операції» Києва в Донбасі.

Також ми повідомляли, що хрещений батько російського актора Анатолія Пашинина негативно відреагував на рішення хрещеника воювати на боці України.