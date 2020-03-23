Погода в Україні 24 березня змусить всіх тремтіти, вдень буде хоч і без опадів, але холодно

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко.

«У вівторок, 24-го березня, в більшості областей України очікується сонячна погода. Прогностичні карти показують, що завтра наше небо буде вільно від хмар (карта), хіба що трохи - на Півдні, всюди опадів не очікується, буде світити сонце. Антициклон. Це - з кращих новин. Менш комфортні прогностичні синоптичні обставини - завтра передбачається сильний північно-східний вітер (на Півночі України - слабше, тільки помірний). Також ще протримається морозна погода, вночі до -3-8 градусів. Вдень будуть невеликі `плюси`, але все одно холодно, максимально +2+6 градусів», - йдеться в повідомленні.

У Києві, стверджує Діденко, буде холодно: вночі до 3-5 морозу. Вдень повітря прогріється до 2-4 тепла. Опадів не передбачається.

При цьому в майбутньому Діденко прогнозує зміну ситуації.

"надалі температура повітря в Україні почне поступово підвищуватися і вже з четверга відчутно потеплішає: спочатку+ 7+ 12, на Півдні до+ 15 градусів, ближче до вихідних+ 10+ 16 градусів. Весь тиждень опадів не буде, світити сонце", - уточнила вона.

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