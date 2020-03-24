У МВС хочуть перевіряти те, як українці дотримуються правил самоізоляції у зв'язку з епідемією коронавірусу, використовуючи їхні мобільні телефони

Про це написав заступник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Він підкреслив, що з понеділка, 23 березня, поліція почала отримувати в автоматизованому порядку інформацію від прикордонників по десяткам тисяч українців, які підписали особисті зобов'язання про 14 денному карантині шляхом самоізоляції.

Правоохоронці можуть почати контролювати самоізоляцію українців у зв'язку зі спалахом коронавіруса з допомогою даних мобільних операторів.

"Десятки тисяч дільничних і патрульних поліцейських приступають до масового вибіркового контролю умов дотримання карантину. Не виключаю, що цих заходів буде недостатньо, і за прикладом Південної Кореї, Ізраїлю та Польщі державі доведеться звернутися до мобільних операторів і банкам, щоб контролювати умови карантину через моніторинг мобільних мереж", - скасував заступник міністра.

Нагадаємо, раніше у зверненні до українців Володимир Зеленський пообіцяв кримінальну відповідальність всім, хто нелегально продає медичні товари та завищує ціни на них і не став заперечувати можливість введення режиму НС.

«Окремо хочу звернутися до окремим нашим політикам. У складні для країни часи займатися політичним хайпи - фактично рівноцінно мародерству. Ви говорите, що влада введе надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне - не судіть інших по собі, по своєму досвіду і по своїм, якщо можна так сказати, життєвим принципам», - заявив він.

Проте пізніше в ОП відзначили, що ведення надзвичайного стану в Україні може призвести до дуже серйозних наслідків, і влада поки що такий крок не розглядає, проте ситуація може змінитися.

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