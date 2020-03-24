Новий міністр соцполітики Марина Лазебна оголосила нові терміни індексації пенсій. Читайте, коли і яку надбавку отримають українські пенсіонери у 2020 році, а також хто залишиться без доплати.

Що таке індексація пенсій

В 2019 році Кабмін вперше індексував пенсії в Україні. Так називається процедура "осучаснення" виплат, їх перерахунок та підвищення з урахуванням зростання цін і середньої зарплати. Нову суму нараховують та виплачують автоматично, громадянам не потрібно нікуди звертатися і писати ніяких заяв.

Рік тому підвищили пенсії приблизно на 15% для 10,3 мільйона українців. Відсоток підвищення розраховують способом, який прописаний в законі про пенсійне страхування. Виглядає формула так: 50% показника інфляції + 50% підвищення середньої зарплати за минулий рік.

Скористаємося формулою і підрахуємо, які ж надбавки покладаються українцям у 2020-м. За підсумками 2019 року інфляція досягла 4,2%, ділимо навпіл – виходить 2,1%. За той же період середня зарплата по Україні зросла приблизно на 18%, половина – 9%. Виходить, що пенсіонери повинні отримати доплату в 11% від поточної пенсії. На даний момент держава в середньому платить пенсіонерам близько трьох тисяч гривень. Отже, в середньому пенсії зростуть десь на 300 гривень.

Коли буде індексація в 2020 році

Володимир Гройсман, колишній прем'єр-міністр України, свого часу заявив, що в 2020 році перерахунок пенсій має пройти у березні. На початку весни мільйони українських пенсіонерів розраховували на підвищення.

Але применик Гройсмана, Олексій Гончарук, під час брифінгу повідомив, що в березні надбавки не буде. Глава Кабміну підкреслив: згідно з законодавством, уряд має цілий рік, щоб провести індексацію. Це можна зробити хоч в січні, хоч у грудні. Гончарук додав, що рішення знаходиться в розробці, і чиновники ведуть розрахунок. Пізніше міністр соцполітики Соколовська Юлія написала в соціальній мережі, що уряд запланував індексацію на вересень.

Це було 2 березня. Так вже співпало, що 4 березня Олексій Гончарук пішов у відставку разом з кількома міністрами, включаючи главу Мінсоцполітики Юлію Соколовську. Її місце посіла Марина Лазебна. Оновлений Кабмін зробив все набагато швидше. Вже 23 березня новий міністр оголосила, що індексацію пенсій проведуть з 1 травня 2020 року, збільшення складе 11%.

Хто з пенсіонерів отримає надбавку в 2020 році

За словами Марини Лазебної, на 11% проіндексують тільки трудові пенсії, які нараховують за 30 і більше років стажу. Таким чином, довгоочікувану надбавку отримають приблизно 7,5 мільйонів українців.

Окремо Кабмін планує доплачувати за вік. Так з травня пенсіонери від 80 років і старше будуть щомісяця отримуватимуть додатково по 500 гривень. За даними Мінсоцполітики, таких в Україні 1,5 мільйони.

Крім того, вже в квітні українські пенсіонери отримають так звану “вовину тисячу”. Після оголошення карантину через коронавірус, президент Володимир Зеленський звернувся до уряду і закликав допомогти літнім українцям грошима. По всій видимості, в Мінсоцполітики прислухалися до розпорядження глави держави і з наступного місяця обіцяють виплатити по одній тисячі гривень всім громадянам, які отримують пенсії менше п'яти тисяч гривень. Але тільки один раз.

Така ж надбавка запланована для 400 тисяч українців, які отримують соціальну допомогу замість пенсії. У тому числі: діти-інваліди та інваліди з дитинства.

Індексації не підлягають виплати українців, які вийшли на пенсію в 2019-2020 роках, а також науковців, чиновників, помічників депутатів та інших володарів спецпенсій. Але тільки, якщо вони отримують більше, ніж пенсія, передбачена за віком.

Працюючим пенсіонерам також повинні проіндексувати виплати, але пізніше, ніж непрацюючим. Про терміни міністр нічого не сказала. Згідно із законами, надбавка покладена українцям, які працюють більше двох років після призначення пенсії. Ця індексація не проводиться автоматично, тому пенсіонеру потрібно звернутися в Пенсійний фонд і подати заявку до дня, коли він пішов на пенсію.

Після звільнення діють свої умови. Пенсіонер, який пішов з роботи, може відразу ж отримує право на індексацію. А щоб пенсію перерахували вчасно – слід піти в Пенсійний фонд і сповістити про зміни.

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