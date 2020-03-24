Італієць Мауро Моранді, який понад 30 років прожив на самоті на італійському острові Буделлі в Сардинії, дав кілька порад, як пережити самоізоляцію

Про це повідомляє телеканал CNN.

81-річний чоловік стежить за останніми новинами в світі. За його словами, він не відчуває небезпеки, адже на острів не припливають кораблі. Однак він хвилюється за близьких, які знаходяться в ізоляції в італійському місті Модена.

Моранді зазначив, що кілька тижнів, проведених в ізоляції від суспільства, дають можливість попрактикуватися в пошуках душі".

Щоб пережити карантин, він рекомендує читати книги і намагатися заглянути вглиб себе, адже часто люди бояться залишитися з собою один на один.

"Ви можете прийти до висновку, що даремно марнує життя, або раптом усвідомити, що здійснювали погані вчинки і були поганою людиною", - впевнений чоловік.

Крім того, він зазначив, що багато людей занадто звикли до комфорту і тепер їм просто страшно зупинитися і залишитися вдома на якийсь час.

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