Італієць Мауро Моранді, який понад 30 років прожив на самоті на італійському острові Буделлі в Сардинії, дав кілька порад, як пережити самоізоляцію
Про це повідомляє телеканал CNN.
81-річний чоловік стежить за останніми новинами в світі. За його словами, він не відчуває небезпеки, адже на острів не припливають кораблі. Однак він хвилюється за близьких, які знаходяться в ізоляції в італійському місті Модена.
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Моранді зазначив, що кілька тижнів, проведених в ізоляції від суспільства, дають можливість попрактикуватися в пошуках душі".
"Ви можете прийти до висновку, що даремно марнує життя, або раптом усвідомити, що здійснювали погані вчинки і були поганою людиною", - впевнений чоловік.
Крім того, він зазначив, що багато людей занадто звикли до комфорту і тепер їм просто страшно зупинитися і залишитися вдома на якийсь час.
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