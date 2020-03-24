В Україні ще не настав пік епідемії коронавірусу

Такою думкою в інтерв'ю "Обозревателю" поділився професор, лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв.

За його словами, висновки робити поки рано, тому що, невідома реальна цифра хворих.

"Тому що у нас не було тестів, а тих, що привезли, зовсім недостатньо. Все залежить від того, коли закінчать до нас привозити евакуйованих українців з інших країн. Ось коли їх доставлять, з цього моменту має пройти два тижні. І ми зрозуміємо, скільки у нас насправді заражених", – пояснив він.

За словами медика, після цього в Україні настане пік захворювання COVID-19.

Також він підкреслив, що після Європи і Україна зможе перемогти коронавірус.

"Тільки кілька померлих, це невелика цифра. І ще додатковий фактор – Європа. Якщо там пандемія піде на спад, і у нас вона сильно розвиватися не буде. Тоді, думаю, карантин може закінчитися і в другій половині квітня", – зазначив лікар.

Раніше ми повідомляли, що епідемія коронавіруса може піти на спад з початком літа, а точніше з підвищенням температури повітря.

Такою думкою поділився мікробіолог і імунолог, професор Гвідо Сільвестрі з Італії.

Вчений вважає, що дуже важливо стежити за тенденцією епідемії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східній Азії, зокрема в Малайзії, Індонезії, Філіппінах, Індії і Бангладеш, щоб спрогнозувати ситуацію влітку в європейських країнах.

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