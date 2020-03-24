Міністерство оборони України звернулося до військовослужбовців запасу, волонтерам та іншим громадянам, які можуть допомогти в боротьбі з коронавирусом
У Міноборони зазначили, що потрібна будь-яка посильна допомога від фахівців молодшого медперсоналу та лікарів. Відомство переконане, що потрібно мобілізувати не тільки матеріальні, але і людські ресурси. Про це повідомляє прес-служба Міноборони, передає Politeka.
Громадяни, які згодні приєднатися до боротьби з коронавірусом, мають заповнити певну форму.
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У повідомленні також додано, що ВСУ активно допомагають у боротьбі з пандемією. Вони вже доставляли тести на коронавірус з КНР для України. Міноборони також упевнений, що армія вміє співпрацювати з військовими та волонтерами у важких умовах, так як у них є досвід, який з'явився під час російської агресії на сході України.
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У повідомленні міністерства наголошується, що "з 22 березня в населених пунктах і військових гарнізонах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку Збройних Сил України, які будуть діяти у взаємодії з працівниками Національної поліції і військовослужбовцями Національної гвардії України".
Повідомлялося, що лікар з Іспанії Хосе Мануель Фернандес Гарсіа розповів, які продукти допоможуть протистояти коронавирусу.
Фахівець стверджує, що вживання великої кількості фруктів, овочів і зелені посилить імунітет для подальшої боротьби з вірусом. Крім того, цільнозернові і неочищені продукти входять у список рекомендованих.
Лікар рекомендує включити в свій раціон рибу, м'ясо і бобові. Також посиленню імунітету посприяють молочні продукти.
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