Міністерство оборони України звернулося до військовослужбовців запасу, волонтерам та іншим громадянам, які можуть допомогти в боротьбі з коронавирусом

У Міноборони зазначили, що потрібна будь-яка посильна допомога від фахівців молодшого медперсоналу та лікарів. Відомство переконане, що потрібно мобілізувати не тільки матеріальні, але і людські ресурси. Про це повідомляє прес-служба Міноборони, передає Politeka.

Громадяни, які згодні приєднатися до боротьби з коронавірусом, мають заповнити певну форму.

У повідомленні також додано, що ВСУ активно допомагають у боротьбі з пандемією. Вони вже доставляли тести на коронавірус з КНР для України. Міноборони також упевнений, що армія вміє співпрацювати з військовими та волонтерами у важких умовах, так як у них є досвід, який з'явився під час російської агресії на сході України.

Раніше ми повідомляли, що збройні Сили України будуть взаємодіяти з правоохоронними органами щодо забезпечення громадської безпеки під час карантину.

У повідомленні міністерства наголошується, що "з 22 березня в населених пунктах і військових гарнізонах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку Збройних Сил України, які будуть діяти у взаємодії з працівниками Національної поліції і військовослужбовцями Національної гвардії України".

Повідомлялося, що лікар з Іспанії Хосе Мануель Фернандес Гарсіа розповів, які продукти допоможуть протистояти коронавирусу.

Фахівець стверджує, що вживання великої кількості фруктів, овочів і зелені посилить імунітет для подальшої боротьби з вірусом. Крім того, цільнозернові і неочищені продукти входять у список рекомендованих.

Лікар рекомендує включити в свій раціон рибу, м'ясо і бобові. Також посиленню імунітету посприяють молочні продукти.

Нагадаємо, Медики знайшли препарати, які допоможуть у боротьбі з коронавірусом

А ще Politeka писала, що буде з навчанням в школі з-за коронавіруса, термінове заяву Міносвіти

Також Politeka повідомляла, чим відрізняється коронавірус у дітей, батькам дали важливі поради



