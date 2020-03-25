Відомо про кілька "ударів"

Потужні магнітні бурі накриють всю планету в кінці березня і в середині квітня

Це може негативно позначитися на самопочутті людей, роботі техніки, а також викликати погодні катаклізми.

Фахівці Фізичного інституту імені Лебедєва (ФІАН) назвали дати ударів.

Найближча магнітна буря очікується 27 березня, після чого магнітосфера буде коливатися ще протягом декількох днів. Наступний удар виникне прямо перед Великоднем – 15 квітня.

Наголошується, що навіть у абсолютно здорових людей під час потужних магнітних бур може спостерігатися зниження працездатності, з'явитися апатія і втома, вони будуть скаржитися на головні болі та роздратованість.

В періоди магнітних коливань експерти радять добре висипатися, а також максимально знизити фізичне і психологічне напруження, уникати конфліктів і з'ясування відносин.

Особливу увагу варто приділити харчуванню, по можливості пити більше рідини і виділити час для тривалої прогулянки на свіжому повітрі. Необхідно постаратися максимально обмежити або зовсім виключити вживання алкоголю, кави і енергетиків. Можна піти в басейн або влаштувати відпочинок на природі.

Людям з хронічними захворюваннями, варто проконсультуватися з лікарем і тримати під рукою необхідні ліки.

Нагадаємо, що стало відомо, як насправді впливають магнітні бурі на здоров'я.

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