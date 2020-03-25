На час карантину через COVID-19 українців чекають деякі послаблення

Так, з 17 березня банківським установам заборонено стягувати будь-які штрафи на період карантину. Також українці можуть не оплачувати іпотеку в цей період.

З 1 березня по 30 квітня 2020 року в разі прострочення виплат банкам забороняється нараховувати штрафи і підвищувати процентні ставки. Це поширюється на усі споживчі кредити, які видають банки і фінансові компанії.

Крім того, припиняється стягнення штрафів за прострочену оплату комунальних послуг. Однак, це не означає, що можна зовсім не платити, адже карантин коли-небудь закінчиться і тоді зі споживачів затребують повну оплату (більш докладно на інфографіці 24tv.ua нижче).

Раніше ми повідомляли, українці, які залишилися без роботи через карантин, можуть розраховувати на державну фінансову допомогу. Кошти на покриття витрат уряд планує отримати зі стабілізаційного фонду, який сформують найближчим часом.

Правда, впровадити програму вийде не раніше квітня-травня.

Крім того, розглядається питання про проведення одноразових виплат для пенсіонерів. Очікується, що з квітня 10,4 млн пенсіонерів отримають по 1 тисячі грн одноразової виплати. Але тут є свої умови: допомога торкнеться тих, чия пенсія менше 5 тисяч гривень. Ще по тисячі отримають люди з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю та одержувачі соціальних допомог.

Нагадаємо, ООН виділяє екстрену допомогу Україні: "десятки мільйонів...".

Як повідомляла Politeka, карантин через коронавіруса в Україні: оголошені нові правила для кредитів, депозитів й комуналки.