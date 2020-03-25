Українські мільйонери і навіть мільярдери зіграли не останню роль у тому, що коронавірус потрапив у країну

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише Юрій Бутусов, передає Politeka.

За його словами, 8 березня цього року кілька груп дуже багатих українців, серед яких були і держслужбовці, а також росіян зібралися на французькому курорті Куршевель для святкування міжнародного жіночого дня.

Перш ніж летіти туди, ніхто з них не поцікавився статистикою по коронавірусу, хоча в Італії 8 березня заразилися більше семи тисяч людей і померли 366.

Наслідки такої легковажності не змусили себе довго чекати.

«Так вийшло, що саме ці декілька груп українських багатіїв, першими завезли коронавірус в Київ. Це сталося випадково, найімовірніше, вірус все одно потрабив би в Київ з кимось іншим, і тусовщики просто не розуміли наслідків своїх дій. Більш того, цілком імовірно, що вірус вже був занесений - але тільки у них діагностували. Але офіційно склалося так як склалося, що більшість учасників 8 березня в Куршевелі або заразилися коронавірусом або не захворіли самі, але стали переносниками вірусу, контактуючи з носіями», – пише Бутусов.

Тепер більшість хворих лежать в сусідніх палатах Олександрівської лікарні.

«Ті, хто давно вже звик лікуватися в кращих закордонних клініках, раптово виявилися змушені лікуватися там же, де лікуються прості смертні, які не знають слова «Куршевель»», – іронізує журналіст.

Всі вони отримали ускладнення і зараз перебувають у боксах. Все тому, що, будучи носіями інфекції, вели активний спосіб життя і сприяли тому, що вірус вдарив по ослабленому перельотами й акліматизацією імунітету. У них «скаче» температура за 3-4 дні під 40 градусів, потім спостерігаються зниження до 35 градусів, почалося двостороннє запалення легенів. Саме тому «куршевельцам» і довелося лягати в лікарню.

Але немає лиха без добра, як виявилося.

«Тепер українські інфекціоністи отримують максимальний досвід лікування коронавіруса, і напрацьовують методики лікування на своїх зіркових пацієнтах. Всі вони перебували в хорошій фізичній формі, але хвороба вдарила по кожному дуже важко, і це дуже показові випадки», – підкреслює автор.

Правда, багатіям і тут пощастило. Вони потрапили до лікарів-фахівців з великою практикою. Іронія в тому, що життя олігархам рятують лікарі і медсестри, зарплата яких – 4 - 10 тисяч гривень.

Проте сьогодні в Києві зростає кількість хворих коронавірусом. І тепер на тих, хто завіз вірус із французького курорту, лежить велика моральна відповідальність за боротьбу з епідемією в Україні.

Раніше ми писали, що Андрій Пальчевський, посилаючись на дані газети "La Repubblica", пояснив, що насправді число хворих в Італії в десять разів більше, ніж повідомляють офіційні джерела. Таким чином, замість 60 тисяч хворих насправді в країні - 600 тисяч.

Нагадаємо, у Києві прийняли нові заходи через коронавірус.

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