Українців, що заразилися коронавірусом, будуть примусово лікувати

Таку постанову прийняв Кабінет міністрів у середу, 25 березня.

Згідно з документом, що заклади охорони здоров'я мають право проводити обов'язкове медичне обстеження осіб, які мають симптоми COVID-19 або перебували в контакті з інфікованими, навіть якщо вони відмовляються від обстеження.

Теж саме стосується і госпіталізації або призначення карантину.

Крім того, Моз має розробити та затвердити порядки обов'язкової госпіталізації осіб, яким поставлений діагноз (або підозра) COVID-19 і які ухиляються від лікування, обстеження та перебування на карантині (самоізоляції) в добровільному порядку, а також обов'язкової самоізоляції осіб, яким встановлено діагноз (або підозра) COVID-19 та їх контактних осіб

Також в постанові зазначено, що Нацполиция і Нацгвардія будуть забезпечувати охорону громадської безпеки та порядку на прилеглій території об'єктів, на яких проводяться заходи по обов'язковому обстеженню, госпіталізації або карантину.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 березня, в Україні коронавірус зафіксовано в 113 осіб, спалах COVID-19 охопила 13 областей країни і столицю

Нагадаємо, українці пішли на кричущі заходи із-за відсутності антисептиків.

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