В цьому році все буде по-іншому

Українців закликали брати участь у великодніх богослужіннях онлайн

Майбутній Великдень пройде в Україні в умовах карантину у зв'язку з коронавірусом. У цьому році свято припадає на 19 квітня, а Кабмін прийняв рішення продовжити карантин до 24 квітня. У зв'язку з рекомендацією скасувати всі масові заходи, з богослужіннями з нагоди Великодня виникнуть закономірні труднощі.

Голова Української Греко-Католицької церкви Блаженніший Святослав дав поради про те, як проводити великодні богослужіння у цих умовах. Він підкреслив, що вони повинні проводитися «в такий спосіб, як ми молилися в неділю Великого посту, тобто зараз». Предстоятель закликає єпископів заохочувати трансляцію церковних богослужінь, щоб люди могли «відвідувати» їх, не виходячи з дому. При цьому підкреслюється, що трансляції все ж повинні вестися з храмів і соборів.

Крім того, Блаженніший Святослав підкреслив, що пристрасні і великодні служби у всій Католицькій церкві повинні проходити без парафіян. Також він не рекомендує проводити ніяких процесій. Відзначається, що Плащаницю можна винести зі святилища прямо до Божого гробу і встановити обмеження перед Плащаницею, щоб парафіяни не підходили для її цілування.

По можливості, голова УГКЦ пропонує проводити богослужіння у неділю Пасхи на вулиці.

Блаженніший Святослав також закликав священнослужителів освячувати лозу у Вербну неділю і паски на Великдень тільки на вулиці. Окремо підкреслюється, що великодні страви не повинні приносити в храми літні люди і люди з симптомами ГРВІ. Крім того, великодні кошики обіцяють освячувати через онлайн-трансляції.

У свою чергу, в Православній церкві України заявили, що ще не прийняли рішення з приводу святкування Великодня. Однак, архієпископ ПЦУ Євстратій Зоря підкреслив, що при ухваленні цього рішення в церкві будуть керуватися в першу чергу інтересами громадського здоров'я і рекомендаціями уряду.

«Всі рішення з приводу святкування Великодня будуть публічно оголошені в належний час. Не треба розганяти паніку, щоб люди не хвилювалися і не сварилися», - закликав Зоря.

Крім того, 25 березня Володимир Зеленський заявив, що храми на Великдень закривати не будуть. У той же час він попередив, що віруючих чекають певні обмеження.

«Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо і скоро презентуємо проект «Пасха вдома», який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами в церквах», – заявив президент.

Нагадаємо, Кабмін пішов на найжорсткіші заходи, карантин не допоміг.

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