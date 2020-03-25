Рішення Кабміну про продовження карантину в Україні викликало бурхливу реакцію в мережі

Як передає Politeka, українці активно обговорюють рішення уряду під головуванням Дениса Шмигаля, який вирішив продовжити карантин до 24 квітня, а також не виключив можливості його подальшого продовження при необхідності.

«Ми продовжуємо карантин і вводимо надзвичайну ситуацію в державі Україна на всій території на 30 днів, терміном до 24 квітня 2020 року. З можливістю подальшого продовження», - оголосив Шмигаль.

Варто відзначити, що це рішення викликало багато суперечок в мережі. Багато українців звертали увагу на те, що це не вирішення проблеми, а лише відтягування часу.

«Це не вихід, а відтягування рішення. А що далі буде з економікою і людьми? Відмініть карантин через місяць - знову спалах вірусу. Знову карантин на місяць... Економіка точно здохне. У людей немає грошей не те що на чорний день, а тут на чорний рік потрібні фінанси», «А запасу міцності у пересічних громадян вистачить на такий термін?», «На жаль, не маючи власної аналітики, українська влада просто в міру свого розуміння і можливостей копіює західні рішення, не особливо розуміючи ні їх сенсу ні правильної послідовності дій і не маючи відповідної економічної і навіть політичної подушки», «Малий і середній бізнес без підтримки держави після такого довгого простою буде знищений. Виграють знову олігархи», «Не так страшний вірус, як карантин. За які гроші жити тим хто не працює через карантин?», - пишуть люди.

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