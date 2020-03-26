Департамент охорони здоров'я КМДА видав наказ, який визначає, як необхідно обладнати палати для віп-заражених коронавірусом, такий стан справ зовсім не сподобався українцям

Так, стало відомо, що ВІП-клієнтам збираються надавати окрему палату мінімальною площею 13 кв. м, вона повинна бути оснащена зручними комунікаціями з операційною та діагностичним відділенням, а поруч запропоновано розмістити цілодобовий сестринський пост і оперативний резерв медпрепаратів.

Київський мер Віталій Кличко заявив, що так звані VIP-палати підготували в Олександрівській лікарні на випадок захворювання коронавірусом перших осіб держави. Кличко пояснив, що палати почали готувати після наказів Держслужби охорони, МОЗ та звернення Держуправління справами при президенті.

"Що стосується нібито VIP-палат для депутатів та інших чиновників – такого немає! Скажу одне: воно було зроблено на виконання наказів Державної служби охорони, Моз та обігу на їх підставі Державного управління справами при президенті.", - заявив Кличко

Багато українців не змогли стримати свого обурення, вони не могли зрозуміти, чому права простих українців так утискають. Знайшлися серед українців і ті, хто запропонував депутатам лікуватися по тій же системі, по якій лікується простий українець.

"За що народ страждає? Народ голодний жебрак містить весь уряд , а їм ВІП палати? Зовсім розум вас покинув?", "Всім однаково,по вісім осіб у четыреместных палатах так по вісім, коридор так коридор.І супчик синій", "Нехай їдуть лікуватися туди, де вони його підхопили", "Рука руку миє. Багаті думають про себе, а не про людей. Люди їм потрібні тоді, коли вибори, щоб їх обрали. Потім людей не бачать, вони їм просто не потрібні".

Були і ті, хто розкритикував мера Києва Володимира Кличка за те, що він дозволяє департаменту охорони здоров'я КМДА творити таке свавілля. Кличко буквально поплатився за своє рішення, адже українці в гніві рознесли його по повній програмі.

"Кличко знизив собі рейтинг на вибори остаточно. Нас знову розділили. Хтось не може маски купити,а хтось знову буде забезпечений усім на 100 %", "Нехай їх Супрун лікує. У коридорі на гнилому матраці. А Кличко прогинається, не місце йому бути мером після такого", "Ти, що Кличко здурів? Хай побачать як лікуються прості українці. А потім будуть думати як ставитися до медицини".

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