Ванга ще в минулому столітті знала про навалу коронавіруса з Китаю

На одному з російських каналів показали журналіста Сергія Косторного, якого назвали кумом Ванги. Ведучий Андрій Малахов разом з гостем обговорили те, що Ванга знала про пандемію коронавіруса. Про це пише Politeka.

У програмі показали фрагмент, в якому Ванга відповіла на питання про майбутнє Росії: «Прийде біда від жовтих людей. Люди будуть вмирати, але Росія впорається». У ролику її озвучував закадровий голос російською.

Кум Ванги впевнений, що мова йшла про коронавирусе, хоча вона його і не назвала. Провидиця тоді сказала, що хвороба торкнеться 100 мільйонів чоловік. Косторног додав, що ясновидиця зазначила, що епідемія затихне до середини весни, але потім може знову виникнути.

За його словами, Ванга ніколи не говорила про конкретних числах і не назвала конкретних часів. Вона характеризувала події тільки певними предметами.

Раніше ми повідомляли, що знаменита болгарська ясновидиця Ванга передбачала найнебезпечнішу хворобу, залишивши попередження для людства.

Сліпа провидиця знала, що в світі спалахне небезпечна хвороба, тому залишила для людей інструкцію.

Особистий перекладач жінки Петро Стоянов у програмі "насправді" заявив, що сліпа Ванга, яка померла в 1996 році, залишила передбачення з приводу коронавіруса та його впливу в світі.

Нагадаємо, Ванга передбачила коронавірус багато років тому

А ще Politeka писала, що моторошні пророцтва Ванги збуваються одне за іншим

Також Politeka повідомляла, що доля Росії вирішена, спливло фатальне пророцтво Ванги



